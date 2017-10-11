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  4. Apple, Ünlü Yönetmen Steven Spielberg İle İçerik Anlaşması İmzaladı

Apple, Ünlü Yönetmen Steven Spielberg İle İçerik Anlaşması İmzaladı

Apple, Ünlü Yönetmen Steven Spielberg İle İçerik Anlaşması İmzaladı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Yakın bir zamanda, orijinal dizi ve film üretmek için 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Apple, çok önemli bir ortaklığa imza attı. Şirket, Hollywood’un en başarılı ve en sevilen yönetmenlerinden olan Steven Spielberg ile içerik anlaşmasına imza attı. Spielberg, 80’lerde çektiği fantezi, korku ve bilim kurgu televizyon antoloji dizisi Amazing Stories’in yeni bir versiyonunu çekecek.

Çevrimiçi dizi/film sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Apple, Netflix ve Amazon’u yakalamak istiyor. Facebook’un da, yeni özelliği Facebook Watch ile çok yakında kullanıcılara internet üzerinden canlı yayın ve 'seç-izle' özelliklerini sunmaya başlayacağını unutmayalım. Fakat Cupertino merkezli teknoloji devi, yaptığı son hamle ile oldukça iddialı bir konuma gelebilir.

Başarılı yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg ile yapılan anlaşma, yönetmenin yapım şirketi Amblin Television, NBC Universal ile birlikte 80’lerin sevilen fantezi ve korku dizisi Amazing Stories’in yeni bölümlerini çekecek. Dizinin orijinal serisi 80’li yılların ortalarında yalnızca iki sezon oynamış, ancak birçok Emmy ödülüne aday olmayı başarmıştı. 

The Wall Street Journal’in haberine göre, yeni seride 10 bölüm çekilecek ve dizinin her bölümü 5 milyon dolar bütçeye sahip olacak. Amazing Stories’in, Netflix’in 80’li yıllara ait bilim kurgu ve korku dizisi Stranger Things’e rakip olup olamayacağı en büyük merak konusu.

Aşağıdaki videoda, Amazing Stories'in 80'li yılladaki versiyonuna ait fragmanını izleyebilirsiniz:

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ETİKETLER: Apple amazon netflix Steven Spielberg çevrimiçi yayın platformu

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