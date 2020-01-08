Apple ve FBI, Suudi Teğmen Olayında Yine Karşı Karşıya Geldi

Federal Araştırma Bürosu (FBI), bugün yaptığı açıklama ile geçtiğimiz günlerde ABD'deki bir askeri üsde saldırı düzenleyen Suudi Arabistanlı Teğmen tarafından kullanılan iPhone'un kilidinin açılması için Apple'dan destek istediklerini duyurdu. Daha önce Apple, FBI yöneltilen benzer istekleri güvenlik gerekçeleri ile geri çevirmişti.

Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri eğitim gören Suudi Arabistan ordusundan bir teğmen, eğitim gördüğü Florida'daki birlikte silahını ateşlemiş ve 3 ABD Ordusu personelini öldürmüştü. Bunun üzerine soruşturma başlatan FBI, teğmenin bağlantılarını ortaya çıkarmak için kullandığı iPhone'u incelemeye almıştı. Şifre ile korunan telefonu kırmak için çaba sarf eden FBI, başarılı olamamıştı. FBI'ın avukatı Dana Boente bugün yaptığı açıklama ile Mohammed Saeed Alshamrani tarafından kullanılan iki farklı iPhone modelinin şifresinin kırılamadığını dile getirdi.

Apple, 2014 yılında sattığı her iPhone modelinde kullanılmak üzere kriptolanmış şifreleme sistemleri geliştirmişti. Geliştirilen güvenlik önlemi ile kullanıcılar şifrelerini oluştururken 6 farklı numara belirliyorlardı. Bu şifreleri korumak için yazılan kripto sistemi ise her telefona özel oluyor ve bulut sunucular yerine direkt olarak telefonda saklanıyordu. Kısaca Apple dahi telefonun şifresini direkt olarak kıramıyor ve kullanıcılarına üstün koruma sağlıyordu.

TouchID ya da FaceID kullanan suçluların telefonları, daha önce bu yollarla açılabilmişti; ancak telefonlar kapalı ele geçirilirse 6 haneli şifrenin girilmesi elzemdi. Alshamrani'nin telefonların birinin girdiği çatışma sırasında parçalandığı bilinirken, diğer telefonu ise kapalı şekilde ele geçirilmişti. Bu sebeple FBI, telefonların içindeki bilgilere erişmek için şifreyi kırmaya çalışıyordu.

(Mohammed Saeed Alshamrani ve saldırıyı gerçekleştirdiği askeri üs)

Apple şifre kırma konusunda yardım etmeyecek

Apple yaptığı açıklama ile telefonun şifresinin kırılması konusunda daha önce olduğu gibi FBI'a yardım edemeyeceklerini; buna rağmen konu hakkında yasal olarak toplayabildikleri verileri kuruma göndereceklerini dile getirdi.

FBI ise bugüne kadar birçok suçlunun telefonundaki kritik bilgilere, Apple'ın kullanıcılarını koruma içgüdüsü ile yürttüğü şifre kırmama politikası sebebiyle erişemediklerinden yakınırken, böylesine bir saldırıdan sonra Apple'ın yardım etmesini beklediklerini kaydetti.

Apple ise herhangi bir cihazın şifresini kırma konusunda FBI'a yardım etmesi durumunda bütün kullanıcılarının şifrelerinin tehlikeye gireceğinden korktuğu için başta FBI olmak üzere, diğer bütün devletlerden gelen teklifleri bugüne kadar geri çevirmişti.