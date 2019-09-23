Arabanız Hacker'ların Tehditi Altında Olabilir

Akıllı nesneler günlük hayatımızı kolaylaştırsa da bazı güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Yapılan son araştırmalar, arabanızın hacker tehditi altında olabileceğini gösteriyor.

Araç hırsızlığı durumlarına karşı kullanılan araç takip sistemlerinin bazı güvenlik açıkları içerdiği tespit edildi. Teoride araç sahibinin olası sorunlara karşı otomobili güvende tutabilmesine olanak sunan bu cihazlar, hackerlar tarafından kolayca ele geçirilebilecek bazı açıklara sahipler.

Yapılan araştırmalara göre otomobil hırsızlığını azaltmada oldukça etkili bir yöntem olan araç takip cihazları, bazı temel güvenlik uygulamalarını içermiyor. Bu noktada hackerlar tarafından basit işlemlerle ele geçirilen bu araçların alarmları devre dışı bırakılabiliyor, konum bilgisi takip edilebiliyor, kullanıcının kişisel bilgileri kolayca alınabiliyor ve hatta araçlar seyir halindeyken uzaktan durdurulabiliyor.

Bu durum çok önemli değil gibi gözükse de korsanların bu işlemi binlerce araca yapabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Böyle bir durumda bu araçları çalıştırmanın tek yolu ise araç takip cihazlarını otomobilden sökmek oluyor. Şu an için bu noktada kullanıcıların yapabileceği pek fazla seçenek yok. Asıl güvenlik önlemlerini, araç takip sistemlerinin geliştiricilerinin alması gerekmekte.