Türkçe Dil Destekli ARC Raiders'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı [Video]

Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders Steam, Playstation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Embark Studios'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca TPS türündeki oyun için YouTube'da 1 dakika 32 saniye uzunluğunda bir tanıtım videosu da paylaşıldı.

ARC Raiders Türkiye Fiyatı

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürüm ile ön siparişe açıldı. Standart sürüm Steam'de 39,99 dolar (1.657 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.650 TL, PlayStation mağazasında ise 1.600 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Deluxe sürüm için Steam'de 59,99 dolar (2.485 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 2.500 TL, PlayStation mağazasında ise 2.350 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm oyunun yanı sıra Astro paketi, karakter kozmetiği ve 2.400 Raider jetonu dahil çeşitli avantajlar içeriyor.

ARC Raiders Fragmanı

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

ARC Raiders, TPS türünde bir oyundur. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen oyunda insanlar hayatta kalabilmek için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekecek. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebileceğiz.

Ekipman yükseltmesini de yapabileceğiz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebileceğiz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlayacak. Oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabileceğiz. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle getirecek.

ARC Raiders Çıkış Tarihi

En iyi TPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Dolayısıyla oyun hem PC hem de konsollar üzerinden oynanabilecek. PC sürümüne Steam veya Epic Games mağazası üzerinden erişilebilecek.

ARC Raiders Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-bit)

Windows 10 veya üzeri (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380

ARC Raiders Önerilen Sistem Gereksinimleri