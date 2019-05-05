'Avengers: Endgame'den Rekor Gişe Hasılatı!

25 Nisan 2019’da vizyona giren Avengers: Endgame adeta rekorlara doymuyor. Geçtiğimiz aydan bu yana çok büyük bir gişe hasılatı elde eden film, yapımcısına ciddi miktarda para kazandırmaya devam ediyor. Son rakamlara göre, Avengers: Endgame dünya çapında 2 milyar dolar'dan fazla gelir elde etti.

Böylece Avengers: Endgame, dünya çapında 2 milyar dolar'dan fazla gişe hasılatına en kısa sürede ulaşan film oldu. Ayrıca Deadline’a göre Avengers: Endgame, Titanic’i geçmeyi başararak dünya tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden ikinci film olmayı başardı (2.189 milyar dolar).

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda 1.2 milyar dolar gelir elde eden Avengers: Endgame, o zamandan bu yana neredeyse kırılmadık rekor bırakmadı. Örneğin bu film, tarihte Perşembe günü vizyona giren tüm filmler arasında en yüksek kar eden film oldu ve hem ABD’de hem de yurt dışında şimdiye kadarki en büyük hafta sonu açılışını yaptı. Ayrıca toplam gişe hasılatı açısından bakıldığında bu film, Star Wars: The Force Wakens, Titanic, ve Avengers: Infinity War’ı geçmeyi başardı.

Yeni Filmler de Yolda

Avengers: Endgame’in, 11 yıllık serideki 22 filmin tamamını kapsadığı dikkate alındığında, filmin neden bu denli büyük bir başarı elde ettiği gayet iyi anlaşılıyor. Her şey 2008 yılında Iron Man filmiyle başlamıştı ve o tarihten bu yana MCU (Marvel Cinematic Universe) yeni filmleriyle yoluna başarılı bir şekilde devam etti.

Görünüşe göre Marvel önümüzdeki dönemlerde de şöhretini koruyacak. Çünkü Marvel’in önümüzdeki yıllar için geliştirmekte olduğu en az 20 film daha var ve dördüncü evre bu yaz vizyona girecek olan Spider-Man: Far From Home filmiyle başlayacak.