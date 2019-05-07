Avengers: Endgame Yönetmeninin “Batman” Merakı

Marvel’ın son filmi Avengers: Endgame’in yönetmenlerinden Joe Russo, küçükken en sevdiği karakterlerinden bir tanesinin DC kahramanı Batman olduğunu söyledi.

Kardeşi Anthony ile birlikte Marvel Sinematik Evreni’nde pek çok filme imza atan Joe Russo, pazar günü Comicbook.com aracılığıyla hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Bir hayranının, “Küçükken sevdiğiniz bir DC karakteri var mıydı?” sorusuna, “Batman, çocukken topladığım DC karakterlerinden biriydi. Hikayesi beni her zaman etkilemiştir” cevabını verdi.

‘Caped Crusader’ lakaplı kahramanımızın yeni filmi, 24 Haziran 2021 yılında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’ın oturacağı filmde Batman’in hangi aktör tarafından canlandırılacağı belirsizliğini koruyor.

Yeni Batman filminin yönetmen koltuğunda oturacak olan Reeves, daha önce Cloverfield, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti ve Maymunlar Cehennemi: Savaş gibi başarılı yapımlara imza atmıştı.

Hatırlatmak gerekirse; bugüne kadar Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad ve Justice League filmlerinde boy gösteren Ben Affleck, yeni filmin daha genç bir Bruce Wayne'e odaklanacağı için rolden ayrılmıştı.

Yeni Batman karakteri için Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın ismi geçiyor.

Ek olarak, Batman’in en büyük düşmanı Joker’in ekim ayında solo filmiyle beyaz perdede boy göstereceği bilgisini de araya sıkıştıralım.