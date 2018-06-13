Avengers: Infinity War Hasılat Rekoru Kırdı

27 Nisan tarihinde vizyona giren ve Marvel'in en fazla izlenen filmi olan Avengers: Infinity War, toplamda 2 milyar dolardan daha fazla hasılat yapmayı başardı. Ayrıca filmin bu hasılat ile en çok kazanan filmler listesinde dördüncü sıraya oturduğunu belirtmek gerekiyor.

Yalnızca 11 gün içerisinde küresel pazarda 1 milyar dolardan fazla kazanan ve bu anlamda rekor kıran Avengers: Infinity War, toplam süreçte 2 milyar dolarlık hasılatı geride bırakmayı başardı. Ayrıca 2 milyar dolar kazanç sağlayan dört filmden biri olmayı başaran Avengers'ın hala bazı sinema salonlarında gösterimde olduğunu, bundan dolayı kazancını artırmaya devam ettiğini unutmamak gerekiyor.

Sinema salonlarındaki popüleritesini hala sürdüren Avengers'ın bu sıralamadaki tek süper kahraman filmi olduğuna da vurgu yapıldı. Ayrıca hafta sonu açılışında 258 milyon dolar kazanç sağlayan filmin, bu anlamda farklı bir rekor kırdığı ifade edildi.

En Çok Kazanan Film: Avatar

Avengers'tan sonra 2 milyar doları aşan filmler arasında üçüncü sırada 2015 yılında sinema severlerle buluşturulan Star Wars: The Force Awakens yer alıyorken, onun hemen önünde Titanic bulunuyor. En çok kazanç sağlayan filmin ise 2,787,965 dolar ile Avatar olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Peki ya siz Avengers: Infinity War'ın bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.