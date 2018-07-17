Avrupa Birliği'nden Airbnb'ye Ceza Uyarısı

Avrupa Birliği (AB), internet üzerinden oda kiralama ve konaklama hizmetleri sağlayan Airbnb’ye uyarılarda bulundu. Avrupa Birliği, ünlü internet sitesinden tüketici kurallarına uygun davranmasını ve fiyatlarında şeffaf olmasını talep etti.

İnternet üzerinden hizmet veren şirketlere yönelik yeni yaptırımlar ve kararlar alan Avrupa Birliği, aldığı kararlar doğrultusuna şirketlerin kendilerini yenilemelerini istemişti. Özellikle sosyal medya mecralarına yönelik alınan önlemlerden sonra Airbnb gibi internet hizmetleri sunan şirketlerden de kimi değişiklikler yapmasını isteyen Avrupa Birliği kurumları, yaptıkları açıklamayla Airbnb kullanıcı şart ve koşullarının AB tüketici kuralları ile uyumlu ve fiyatların da şeffaf hale getirilmesi talep edildiğini belirttiler.

Yeni yasalar neticesinde Airbnb’nin ağustos ayının sonuna kadar faaliyetlerini Avrupa Birliği tüketici mevzuatına uygun hale getirme zorunluluğu bulunduğu hatırlatılırken, yapılan değişikliklerin yeterli olmaması durumundaysa cezai yaptırımların uygulanabileceği kaydedildi.

AB Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova konuyla ilgili, "Popüler olmak, AB tüketici kurallarına uygun davranmamanın bahanesi olamaz." ifadesini kullandı. Tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini anımsatan Jourova, Airbnb şirketinin hızlı biçimde doğru çözümler sunmasını beklediklerini dile getirdi.