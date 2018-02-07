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  4. Aysel Gürel Neden Doodle Oldu?

Aysel Gürel Neden Doodle Oldu?

doodle
İrem Sayın
İrem Sayın İnternet
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Google'nın ülkemize özel tasarladığı Doodle'ları biliyorsunuzdur. Hani şu ana sayfayı açınca 'Google' yazısını sarmalayan çizimleri diyorum. Hah bildin, işte onlar!

Bugün Google Aysel Gürel'in 89. yaşına özel bir Doodle tasarladı. Özellikle genç takipçilerimiz, "Kim ki acaba bu kadın?" diye sormaları oldukça normal, bu sebeple hazır Google konuyu açmışken biz de size biraz bahsedelim istedik.

aysel gürel

Aysel Gürel Kimdir?

7 Şubat 1929'da dünyaya gelen Aysel Gürel, Yeşilçam'dan bildiğimiz Müjde Ar ve tiyatro sanatçısı Mehtap Ar'ın annesidir. Türkiye'nin önde gelen söz yazarlarından olan Gürel, yakın çevresinde 'Deli Aysel' olarak tanınır. İstanbul üniversitesi Sanat Tarihi mezunu ve aynı zamanda bir edebiyat öğretmenidir.

Hayatını kaybettiğinde evinde 2 binden fazla şarkı sözü bulunduğu söylenir. Hatta Tarkan'ın sevilen şakılarından olan 'Sevdanın Son Vuruşu', Gürsel'in evini kiralayan bir kiracı tarafından bulunup namıdiğer Megastar'a ulaştırılmıştır. Muhtemelen saygı değer söz yazarımıza ait olduğunu bilmediğiniz bazı şarkıları aşağıya sıralıyorum. Nur içinde uyusun...

  • Nilüfer - Esmer Günler
  • Nilüfer - Yine Yeni Yeniden
  • Sezen Aksu - Firuze
  • Sezen Aksu - Git
  • Yonca Evcimik - Abone
  • Sertab Erener - Yolun Başı
  • Mazhar Fuat Özkan - AGU

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ETİKETLER: google doodle

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