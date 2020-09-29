Bakan Karaismailoğlu'ndan Ücretsiz İnternet Açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin lansmanında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan ücretsiz internet açıklaması.

Adil Karaismailoğlu'dan Ücretsiz İnternet Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz."

Sizler yapılan ücretsiz internet açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!