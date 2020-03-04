Bakan Koca'dan İran Heyetine: "Gelmeyin Skype'tan Görüşelim"

Corona virüsü hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yeni açıklamada İran'ın heyet göndermek istediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Yeni Corona Açıklaması

Fahrettin Koca İran'ın Corona virüsü konusunu çok geç ciddiye aldığını ve İran'da salgının çok hızlı ilerlediğini belirtti. Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak ‘Gerek yok’ denildi. Şimdi ise durum ciddileşince ‘Nasıl adım atacağız’ diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu’na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de ‘Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım’ dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran’da yayılma var."

Bakan Koca ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da son 14 günde yurtdışı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evde gecirebileceklerini belirtmişti. Koca, aile hekimlerine pasaportla başvurarak rapor alabileceklerini de söylemişti.

Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!