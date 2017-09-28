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Bankacılık İşlemleri Mobil Cihazların En Popüler Uygulamaları Oldu

mobil ödeme
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Yazılım

Visa’nın dijital ödemelere ilişkin gerçekleştirdiği 2017 Dijital Ödemeler Araştırması'nın sonuçlarına göre, banka işlemlerinde mobil cihazların kullanımı Türkiye’de oldukça arttı.

Rapor,  Türk mobil cihaz kullanıcılarının yüzde 90'ının bankacılık işlemi yapmak, para yönetmek, fatura ve günlük ödemeler yapmak için telefonlarını kullandığına işaret ediyor.

Türkiye, bu oranla yüzde 77 olan Avrupa ortalamasının da üzerinde bulunuyor. Visa araştırması, bunun sebebi olarak mobil cihazlar üzerinden bankacılık ve ödeme işlemleri yapmanın tüketicileri rahat ve güvende hissettirdiğinin bir işareti olarak gösteriyor. Visa raporuna göre, bu güven ve hızlı işlem kolaylığı, tüketicileri masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan da uzaklaştırıyor.

mobil ödeme kolaylığı

Araştırma detaylarına göre ülkemizde, mobil kullanıcıların yarısından çoğu yüzde 64'lük bir oranla online alışveriş ödemelerini mobil cihazlarıyla yapıyorlar.

Diğer taraftan kullanıcılar yüzde %77'lik bir oranla banka hesaplarını kontrol etmek ve diğer hizmetlere erişmek için yine mobil bankacılık uygulamalarını tercih ediyorlar.

Mobil bankacılık uygulamaları kullananların yüzde 45’i, arkadaş ya da aile bireylerine akıllı cep telefonlarını veya tabletlerini kullanarak para gönderiyorlar.

Türkiye, mobil bankacılık işlemlerinde en çok fatura ödeme seçeneğini kullanıyor. Bu işlemin oranı, yurt çapında yüzde 66 olarak belirlenmiş. Bunun yanı sıra mobil kullanıcılar, mobil bankacılık uygulamalarını yemek siparişi, film, müzik veya televizyon programı satın almak için kullanıyorlar.

Türkiye’den araştırmaya katılan 18-34 yaş aralığındaki yaş grubu, bu tip sosyal harcamalara yönelik dijital ödemeleri en çok kullanan kitle olarak belirlenmiş.

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ETİKETLER: araştırma visa bankacılık mobil ödeme

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