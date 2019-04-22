Bankalara Yönelik Siber Saldırılar Yüzde 500 Arttı

Bankalar ve finans sektörü, siber suçluların en çok saldırdığı ilk üç sektör arasında sürekli yerlerini alıyorlardı. Bugüne kadar birçok banka başarılı şekilde kendini korumayı başarırken, bunun son günlerde pek mümkün olmadığı dile getirildi.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Bitdefender Antivirüs, eski güvenlik sistemlerinin artık bankaları koruyamadığını aktardı. İngiltere Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) açıkladığı raporlara göre, İngiliz perakende ve yatırım bankalarının veri ihlalleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Bitdefender Antirüs, suç işlemede sınır tanımayan hackerlere karşı mücadele de etkin savunmalar yapamayan bankaların GDPR kurallarına uymanın dışında ciddi IT yatırımları ve etkili koruma önlemleri almalarının şart olduğunu belirtti. Siber saldırı rakamlarının artış göstermesinde bankaların konu üzerinde daha şeffaf bilgi akışını gerçekleştirmelerinin etkisini yansıtan FCA raporuna göre, bankalara yönelik saldırıların çoğunun uluslararası gerçekleştiği söyledi.

Veri ihlalleri ardından müşteri kaybı yaşayan ve itibarlarında hasar gören bankaların bir diğer başını ağrıtan konu ise hackerler tarafından çalınan verilerin karaborsada satışa çıkarılması oluyor. Önemli verilerin satışa çıkarılmasının bankaları ve müşterileri büyük zarara uğrattığını belirten Bitdefender Antivirüs, durumun karşısında çaresiz kalmak istemeyen bankaların öncelikle siber güvenliklerini elden geçirerek kritik adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor. Finansal kuruluşlara yönelik saldırıların artması, şirketleri siber esnekliğe ve çok katmanlı güvenliğe yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorluyor. Bitdefender Antivirüs, kullanılan temel korunma yöntemlerinin bankalar için endüstri standartlarının altında olduğunu, kötü amaçlı yazılım varyasyonlarını engellemek ve birçok savunma hattında korunmalarını artırmaları için ağ mimarisinin ve kullanılan yazılımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.