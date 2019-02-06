Bankanın Açığını Bulan Yazılımcı Büyük Vurgun Yaptı

Aldığı maaştan çok memnun olmadığını çok rahat anlayabildiğimiz bir banka programcısı, sadece filmlerde göreceğimizi düşündüğümüz bir olayın altına imza attı. Çin’de yaşanan olayda, programcı bulduğu açığı kullanarak, ATM’lerden bir milyon dolara yakın para çaldı.

The South China Morning ve China’s Daily Economic News gibi önemli haber siteleri, 43 yaşındaki Qin Qisheng isimli banka programcısının, çalıştığı Huaxia Bank’ın ATM’lerinden 7 milyon yuandan (1 milyon dolar kadar) fazla para çaldığını yazdılar.

Haberde yer alan bilgilere göre bankanın sistemi, gece yarısı civarında yapılan para çekme işlemlerini doğru şekilde kaydetmiyor ve bazen çekilen parayı hesaptan düşmüyordu. Normalde böyle bir durum oluşması durumunda sistemin işlemi işaretlemesi ve tamamlanmasını engellemesi gerekirken, yazılımcı sisteme küçük bir kod ekleyerek, sistemin alarm vermesini engelledi. Sistemde yaptığı değişiklikten sonra Kasım 2016’dan 1 Ocak 2018’e kadar gece yarısı civarında 1,358 işlem yapan yazılımcı, sisteme eklediği kodun keşfedilmesi sonrasında yakayı ele verdi.

Banka suçlamada bulunmadı

Hikayenin en ilginç tarafıysa Huaxia Bank’ın çalınan parayı geri almasından sonra yazılımcıyı suçlamaması oldu. Muhtemelen kötü reklam olmaması adına suçlamada bulunmayan banka, ilginç bir açıklama yaptı: “Qisheng sadece bankanın güvenliğini test ediyordu” diyen banka yetkilileri, “Yazılımcı parayı bankanın geri alabilmesi adına kendinde tutuyordu” dedi.

Bankanın yaptığı açıklamaya rağmen mahkeme banka yetkililerin yaptığı açıklamaya inanmadı ve yazılımcı aleyhine dava açtı. Haberlerde yer alan detaylarda, yazılımcının 10 yıldan uzun süre hapis yatabileceği dile getirildi.