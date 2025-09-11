Battlefield 6'dan Büyük Sızıntı! Bu Özellik Çok Konuşulacak (Video)

Battlefield 6'nın çıkışına çok az bir zaman kalmışken sızıntılar gelmeye devam ediyor. Oyundan paylaşılan son görüntü ise oyuncuların oldukça dikkatli olmasını gerektirecek önemli bir özelliği içeriyor. Bu sızdırılan görüntüye göre oyuncular, hareket etmeden önce keskin nişancıları göz önünde bulundurmak zorunda kalacak.

Battlefield 6, Termal Dürbünle Geliyor

Sıradan bir keskin nişancı tüfeği ile diğer oyuncuları gözden kaçırmak kolay olabilir. Peki, termal dürbün kullanan bir keskin nişancıya karşı ne yapılabilir? Oyun piyasaya sürüldüğünde çok dikkatli bir oynama tarzını benimsemenizde fayda var. Sızdırılan görüntüler, oyunda termal dürbünün de olacağını gösteriyor.

Termal dürbün sayesinde düşmanların yerini yaydıkları ısı yoluyla hızlıca tespit etmek mümkün olacak. Battlefield 6, stratejinin ön planda olduğu bir oyun olacak. Oyuncular sürekli koşturmak yerine düşmanlara karşı dikkatli hareket etmek isteyecek. Ancak sizin göremediğiniz bir yerden termal dürbünle yerinizi çoktan tespit etmiş bir keskin nişancı varken taktikleriniz işe yaramayabilir.

Önceki sızıntılara göre Battlefield 6'da gerçekçiliği arttıran önemli bir ayrıntı daha olacak. Söz konusu sızıntıya göre silahlarda çamur birikme özelliği, Battlefield 6 ile geri dönecek. Sızdırılan video, oyunda silahın nasıl tamamen çamurla kaplı hâle geldiğini gözler önüne serdi.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Şu anda Epic Games, Steam, PlayStation ve Xbox üzerinden ön sipariş vermek mümkün. Bu arada battle royale modunun da farklı bir tarihte oyuncularla buluşması bekleniyor.

Oyuncular, en iyi savaş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Battlefield 6 piyasaya sürüldükten sonra savaş atmosferini harika bir şekilde yansıtan haritada kıyasıya mücadele verecek. Çeşitli sınıflar arasından seçim yapacak olan oyuncuların zafer elde etmesi ise strateji odaklı ilerleyip ilerlemediğine bağlı olacak.