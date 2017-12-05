Bazı Kullanıcılar Windows 7 Güncellemelerinde Sorun Yaşıyor

Microsoft’un bugüne kadarki en popüler işletim sistemlerinden birisi olan ve hala yaygın olarak kullanılan Windows 7’de bazı kullanıcılar yeni güncellemeleri yükleme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorlar.

Yani bu da son zamanlarda Windows 7 işletim sistemli bilgisayarınız üzerinde Windows Update yazılımıyla ilgili bazı sorunlarla karşılaştıysanız yalnız değilsiniz demek oluyor. İlk olarak Computerworld adlı internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan bu problemde kullanıcıların 80248015 kodlu hata ile karşılaştıkları belirtiliyor. Bu hatanın sebebinin ise Microsoft kaynaklı olduğu söyleniyor.

Bu hatayı alan kullanıcılardan bazıları hatanın yanı sıra "Hizmet çalışmadığından Windows Update şu anda güncelleştirmeleri denetleyemiyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir." şeklinde bir uyarı mesajı gördüklerini de belirtiyorlar. Bazı kullanıcılarda ise “Windows yeni güncellemeleri araştıramıyor.” gibi mesajların çıktığı görülüyor.

Bu hatanın çözümü için ise bilgisayarınızın tarihini 12 Mart 2017’den önceki bir tarihe ayarlamayı deneyebilirsiniz. Bazı kullanıcılar bu şekilde Windows Update’i tekrar çalıştırabildiklerini paylaşmışlar. Microsoft ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. 2015’in Ocak ayında Microsoft’un resmi desteğini yitiren Windows 7, hala PC sektörünün en yaygın işletim sistemlerinden birisi olarak kullanımda. Bu işletim sistemi 2020 yılına kadar Windows güncellemelerini almaya devam edecek.