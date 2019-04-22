Behzat Ç. Geliyor! Yeni Bölümler BluTV Üzerinde Yayınlanacak

Merakla beklenen duyuru geldi ve BluTV resmi sosyal medya hesaplarından önce Behzat Ç. açıklamasını yaptı. Amirimizin yeniden döndüğünü gösteren ilk video yayınlanırken, dizinin yeni bölümlerine dair bilgilerin önümüzdeki günlerde gelmeye devam edeceği aktarıldı.

Emrah Serbes'in (sonunda t yok) aynı isimli romanından uyarlanarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Behzat Ç. gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi listelerine adını yazdırmayı başarmıştı. Dizinin ardından bir de film ile hayranlarının karşısına çıkan Behzat Ç. hakkında uzun süredir yeniden döneceğine dair dedikodular dönüyordu. Netflix ya da BluTV'nin efsane diziyi tekrar çekmeye başlayacakları dile getirilirken, ilk adım BluTV'den gelmişti. BluTV sosyal medya hesaplarının Behzat Ç. hakkında sorulara cevap vermesiyle dizinin yayınlanacağı mecrayı öğrenmiştik.

Bazı şeyleri geri döndüremezsin.

Berna'yı, Esra'yı, Neşet Ertaş'ı...

Ama tek bir kişi geri döndüğünde, tüm hikaye onunla birlikte geri gelir.#BehzatÇ yeni sezonuyla yakında sadece blutv'de!https://t.co/gMTn9LgEDy pic.twitter.com/2TYxaiVY1M — BluTV (@BluTVofficial) 21 Nisan 2019

Bugün itibarıyla BluTV beklenen videoyu merak edenlerle paylaştı. Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. halinde göründüğü videonun altına ise "Bazı şeyleri geri döndüremezsin. Berna'yı, Esra'yı, Neşet Ertaş'ı... Ama tek bir kişi geri döndüğünde, tüm hikaye onunla birlikte geri gelir.#BehzatÇ yeni sezonuyla yakında sadece blutv'de!" notu düşüldü. Hatırlayacağınız üzere dizinin karakterlerinden Berna bütün hikayenin öncesinde hayatını kaybetmişti. Esra ise bir tür suikaste kurban gitmiş ve diziden ayrılmıştı. Behzat Ç. bölümlerinin vazgeçilmezlerinden ünlü sanatçı Neşet Ertaş ise 2012 yılında göçüp gitmişti.

Behzat Ç. açıklamasının yapılmasından sonra gözler karakterlere çevrildi. Behzat amirim, cinayet masasında Harun, Hayalet ve Akbaba ile birlikte çalışıyordu. Bu karakterlerden her biri çok sevilirken, özellikle Harun karakterinin geri dönmesi isteniyordu. BluTV tarafından yayınlanan videoda detay verilmezken, sevilen karakterlerin bir kısmının geri dönebileceği aktarıldı.