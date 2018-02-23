Beyaz Şapkalı Hackerlar, Çalınan Kripto Paraları Araştırıyor

Beyaz Şapkalı Hackerlar, geçtiğimiz ay Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coincheck'ten çalınan 538 milyon dolar değerindeki NEM adlı dijital para biriminin peşine düştü.

Beyaz Şapkalı Hackerlar (Certified WhiteHat Hacker), bilişim suçları işleyen korsanların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, kısacası bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanıdır.

Birçok kuruma siber güvenlik alanında danışmanlık hizmeti veren beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, Japon kripto para borsası Coincheck'ten çalınan 538 milyon dolarlık NEM adındaki dijital parayı bulmak için polisle işbirliği yapıyor.

Polisin çağrılarına kulak veren beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, çok kısa bir süre zarfında çalınan kripto paraların transfer edildiği hesaplardan bir tanesini tespit etti bile. JK17 ismiyle bilinen bir beyaz şapkalı hacker, 400'ün üzerinde şüpheli kripto para hesabı yakaladı ve NEM yöneticileri ile paylaştı.

Tokyo polisinin kripto para hırsızlığıyla ilgili bir NEM yatırımcısını gözaltına aldığı ifade edildi.