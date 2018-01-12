Bilgisayarınızın Meltdown ve Spectre'den Etkilenip Etkilenmediğini Kolayca Öğrenin

Kısa bir süre önce keşfedilen Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları nedeniyle yazılım ve donanım üreticilerinin elleri ayaklarına dolanmıştı.

Söz konusu açıklar sisteminizin belleğine yazılan verilere erişilmesini mümkün kılıyor ve saniyeler içinde şifreleriniz gibi hassas bilgilerin ele geçirilmesine neden oluyordu. İşte bu nedenle bu açıkların kapatılması için kapsamlı işletim sistemi, yazılım ve donanım yazılımı (firmware) güncellemeleri gerekmekteydi.

İlk aşamada paylaşılan bilgilerde bu güvenlik açıklarının sadece Intel işlemcilere özel olduğu iddia edilmişti; fakat sonradan Meltdown ve Spectre'nin AMD ve ARM işlemcilerde de etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Peki sizin bilgisayarınızda durum nasıl? Bilgisayarınızın Meltdown ve Spectre'den etkilenip etkilenmediğini nasıl anlarsınız? Ashampoo tarafından yayınlanan bu ücretsiz güvenlik açığı bulma aracı sayesinde işlemcinizin Meltdown ve Spectre'den etkilenip etkilenmediğini öğrenebiliyorsunuz.

Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker adlı program oldukça küçük dosya boyutuna sahip. Saniyeler içinde indirebileceğiniz yaklaşık 700 kb dosya boyutuna sahip bu program virüs tarama yazılımlarına benzer şekilde çalışıyor. Programı indirdikten sonra çalıştırmak için kurulum yapmanıza gerek yok, sadece .exe dosyasına tıkladıktan sonra program başlıyor. Program açıldıktan sonra da tek tıklamayla analizi başlatabiliyorsunuz.

Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker, kısa bir süre içinde işlemcinizde Spectre ve Meltdown güvenlik açıklarının olup olmadığını size gösteriyor. Programın bu açıkları kapatan bir araç olmadığını belirtmemizde fayda var; yani Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker sadece açıkların varlığını tespit ediyor. Programın bu açıkları tek başına kapatması doğal olarak mümkün değil, yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bu açıkların kapatılması için kapsamlı işletim sistemi, yazılım ve donanım yazılımı (firmware) güncellemeleri gerekmekte. Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker size açıklar bulunduğunda ne yapmanız gerektiği konusunda tavsiyeler de sunuyor.

Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker'ı indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: