Bilim İnsanları Karanlık Madde Kanıtlarını Geçersiz Kıldı

Uzun bir süredir araştırmacılar ışıkla etkileşime girmeyen ancak tüm evreni kaplayan karanlık maddeyi bulmaya çalışıyordu. Bu maddenin bulunması için evrenden elde edilen bütün ipuçları detaylı bir şekilde inceleme altına alındı.

Karanlık madde ile ilgili somut bir kanıt bulunamadı. 2014 yılında araştırmacılar, Dünya’nın görece yakınında bulunan bir galaksiden gelen gizemli bir sinyali bulmayı başardı. Araştırmacılar, yıllarca bu gizemli sinyalin karanlık maddedenin bir kanıtı olduğunu sandı.

Karanlık madde kanıtı çürütüldü

Bu madde ile ilgili bazı modeller, karanlık madde parçacıklarının yavaş yavaş bozularak sıradan maddeye dönüştüğünü, bu bozulma sırasında ortaya çıkan zayıf fotonların ise X-ışını teleskopları tarafından bulunduğu ifade edildi.

6 yıl önce yakalanan bir X-ışını emisyonu da bu nedenle karanlık maddenin kanıtı olarak ortaya atıldı. Fakat gizemli sinyal üzerinde yapılan yeni bir çalışma, çok daha farklı konuların işin içinde olduğunu gösterdi. Örneğin keV çizgileri karanlık madde ile ilgili en önemli kanıtlardan birtanesiydi.

Bilim insanları, sinyalin karanlık maddeye ait olmadığını bulmak için evrende farklı 3.5 keV çizgileri bulmaya çalıştı. Galaksimizin karanlık madde halkası içinde olduğumuz halde 3.5 keV çizgisine dair veri ortaya çıkmadı. Bu durum 3.5 keV çizgisinin karanlık maddeden kaynaklanmadığını ortaya koydu. Bilim insanları karanlık maddeye ait bir kanıtı böylece yok hükmünde saymış oldu.