Bill Gates İnsanlara Mikroçip Takmak İstiyor Mu? Kendisi Açıkladı!

Yapılan bir röportajda Bill Gates insanlara mikroçip takmak istiyor mu sorusu yöneltildi. Onun bu soruya verdiği cevap son derece açıktı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Ünlü milyarder Çarşamba günü yaptığı röportajda; "Norah O'Donnell ile CBS Akşam Haberleri" konulu açıklamalarda yer aldı. Burada kendisine yöneltilen bütün sorulara cevap vermeye gayret gösterdi. Elbette ona en fazla yöneltilen soru koronavirüs ile ilgili komplo teorileriydi.

Bill Gates insanlara mikroçip takmak istemediğini açıkladı

Komplo teorilerinin pandemi sırasında daha çok Gates hakkında yayıldığına dikkat çeken O'Donnell, "Koronavirüs hakkındaki sizinle ilgili sosyal medyadaki mesajlar, var olan en yaygın koronavirüs yanlışlıkları olarak kabul edilir." ifadelerine yer verildi. Onun asıl amacı Gates’i böyle iddialar hakkında konuşturmaktı.

O'Donnell, “Net olmak gerekirse, insanlara mikroçip yerleştirebilmeniz için bir aşı ister misiniz?” Diye sordu. Gates başını iki yana salladı ve "Hayır. Bu aşıların herhangi biri ile herhangi bir izleme türü arasında hiçbir bağlantı yok. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum." cevabını verdi. Gates Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci'nin salgın sırasında en çok tartışılan kişiler arasında olduklarını da söyledi.

O'Donnell, YouGov ve Yahoo News tarafından yürütülen Mayıs 2020 tarihli bir anketin sonuçlarına dikkat çekti; bu da Cumhuriyetçilerin% 44'ünün, Demokratların% 19'unun ve bağımsızların% 24'ünün Gates'in insanları takip etmek için toplu aşı kullanmak istediğine inandığını söyedi. Bill Gates bütün komplo teorilerinin merkezinde yer alıyor. Sizce Bill Gates, koronavirüs ile ilgili iddialara yalanlamasına rağmen birşeyler gizliyor olabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.