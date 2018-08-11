Bim'e Ucuz iPhone 6 Geliyor

Teknolojik ürün konusunda pek çok şirketle anlaşma sağlayıp müşterilerine ucuz yollu cihazlar satmayı başaran Bim, yine bir Apple ürününü satışa çıkartıyor. Günümüzde Apple Türkiye tarafından satılmayan iPhone 6 kısa süreliğine Bim'e geliyor.

Uygun fiyatlı teknolojik ürünleri kullanıcılarla buluşturan Bim bu sefer iPhone 6 satacak. 17 Ağustos tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında Türkiye'deki tüm mağazalarına iPhone 6 getirecek olan market zinciri, bu telefon için 2 yıl Apple Türkiye garantisi de sağlanacağını ifade ediyor.

Günümüzde Apple Türkiye tarafından satılmayan modelin 32GB'lık depolama alanına sahip versiyonunu getirecek olan Bim, fiyat konusunda ise gayet makul davranacak gibi gözüküyor. 1899 TL fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak olan iPhone 6'nın halihazırda iOS11 sistemine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

2 yıllık Apple Türkiye garantisi sunmasından dolayı pek çok müşterinin ilgisini çekecek olan iPhone 6'yı satın almak için 17 Ağustos Cuma gününü beklemek durumundasınız. Artan dolar kuruna karşı eğer ucuz bir iPhone almak istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirmeniz mantıklı olacaktır.