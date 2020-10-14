BioShock Yaratıcısının Yeni Bilim Kurgu Oyunu Yakında Duyurulabilir

Bioshock yaratıcısının yeni bilim kurgu oyunu hakkında neler biliyoruz? Aslında bugüne kadar birkaç söylenti dışında pek bir şey duymadık. Ancak yayınlanan son iş ilanı, şirketin oyunu bitirmeye yakın olduğunu söylüyor.

BioShock yaratıcısı Ken Levine’in bir sonraki bilim kurgu temalı akisyon oyunu için, prodüksiyonun "son aşamaya" girdiği iddia edildi. Levine'in de içerisinde yer aldığı Ghost Story Games stüdyosu, yayınladığı iş ilanı ile yeni bilim kurgu oyunu hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Bioshock yaratıcısının yeni bilim kurgu oyunu

Ghost Story Games tarafından yayınlanan kıdemli geliştirici iş ilanı, oyunun nasıl olacağına biraz daha ışık tutuyor ve proje, son aşamaya geçtiği için resmi sürümün artık çok uzakta olmadığını dile getiriyor.

"RPG öğeleri içeren yeni, sürükleyici bir bilim kurgu oyunu üzerinde çalışıyoruz. Henüz detay açıklamadık ancak şu anda proje üretiminin son aşamalarında bulunuyoruz."

İşe alınacak kişinin takım uyumuna önem vermesini isteyen stüdyo aynı zamanda daha önceki Ken Levine oyunlarına aşina olunmasını istiyor. Hatta Levine'in 2014'teki GDC konuşmasını izleyerek, bu yeni bilim kurgu oyunuyla ne yapmaya çalıştıklarına dair fikir edinilmesini istiyor.

"Lütfen eski oyunlarımız System Shock 2, BioShock ve BioShock Infinite'ı oynayın veya en azından bu projelere aşina olun."

Hatırlayacağınız üzere BioShock'un yaratıcısı Ken Levine (aynı zamanda System Shock 2'nin önde gelen geliştiricilerinden biri), Ghost Story Games adlı yeni bir stüdyo kurmak ve daha önce alıştığından daha küçük ölçekli deneyimler yaratmak için Irrational Games'ten ayrılmıştı.

O zamandan beri geçen altı yıl içinde, Ghost Story'nin ilk projesi hakkında çok az şey açığa çıktı. Levine'nin söylediği gibi oyuncu odaklı, yüksek oranda tekrar oynanabilir bir oyun yaratması hedefleniyor. Şu anda 35 kişiden daha az çalışana sahip olan stüdyo, FPS ve RPG unsurları içeren sürükleyici bir bilim kurgu oyunu üzerinde çalışıyor.