Bitcoin Düşüşü Rekor Kırdı! Şubat'tan Bu Yana En Düşük Seviyede

Bitcoin düşüşü Nisan 2021'e damga vurdu. Geçtiğimiz haftalarda tarihi rekor kıran ve 64 bin barajını geçen Bitcoin, şimdi ise 7000 dolardan fazla değer kaybetmiş durumda. Peki ya Bitcoin bir günde neden bu kadar düştü? İşte ayrıntılar.

Bitcoin, rekor seviyeye ulaştıği bir dönemde sonra, yedi haftadan fazla bir süre içinde en çok değer kaybettiği günleri yaşıyor.

Kripto para dünyasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin, Asya borsasında %15,1 düşüşle 51.707,51 dolara geriledikten sonra, 54.743,57 dolar seviyelerine çıktı. En büyük ikinci belirteç olan Ether ise neredeyse %18 düştü.

Birkaç çevrim içi rapor, bu düşüşü ABD Hazinesinin dijital varlıklar aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklamayı engelleyebileceği spekülasyonlarına bağladı.

Bitcoin, Çarşamba günü 64.869,78 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Kripto para alım satım pazarı Coinbase, Wall Street analistlerinden gelen incelemelerinin ardından ilk işlem haftasını yüksek bir notla kapattı.

Şaka olarak yaratılan ve Elon Musk ve Mark Cuban gibi ünlü isimler tarafından desteklenen Dogecoin ise merak uyandırmaya devam ediyor. Bu sabah düşmesinden önce %110'dan fazla değer kazandı. Robinhood tarafından yayınlanan blog yazısına göre, ticaret yapmaya çalışan yatırımcılar siteyi çökertti.

Bitcoin'in düşüşü 7000 dolar kaybettirdi

Kripto para marketi Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev verdiği demeçte, "Kripto dünyası bugün biraz rahatsız edici bir şekilde uyandı. Dogecoin'in büyümesi, Bitcoin'in hafta başında rekor kırması ve Coinbase listelemesinin ardından zirve partisini yaşadık. Kripto dünyasında tüm bunlara karşılık bir bedel mutlaka ödeyeceğiz" dedi.

Trenchev, ABD Hazinesinin baskısına ilişkin doğrulanmamış raporun yanı sıra, düşüşlerin farklı sebeplerden olabileceğini söyledi. Trenchev'e göre, Çin'in Sincan eyaletinde Bitcoin madencilerini etkileyen kitlesel yasaklama ve aşırı kaldıraçlar pazarda belirsizlik yaratıyor.

Kripto para birimlerinin artan kabulü, Bitcoin'in büyümesini teşvik etti. PayPal'dan Square'e kadar farklı şirketlerin Bitcoin ile işlem yapmaya başlaması ve Morgan Stanley gibi Wall Street firmaları en zengin müşterilerden bazılarına jetonlara erişim sağlaması, kriptoya olan ilgiyi arttırdı.

Bir Bitcoin ne kadar? sorusu da şu anda merak edilmekte. Bitcoin'in değeri 55289.10 dolar seviyesinde. Tekrardan 60.000 dolar gibi rakamları görüp görmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.