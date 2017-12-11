Bitcoin Mağduru Olmak İstemiyorsanız Bunlara Dikkat Edin

Son zamanlarda inanılmaz bir şekilde yükselen ve bu nedenle birçok kişinin iştahını kabartan Bitcoin, şu sıralar yatırımcısının yüzünü güldürse de üzerindeki soru işaretlerini hala giderebilmiş değil. BTCTurk Genel Müdürü Alphan Göğüş, Bitcoin'de mağdur olmamak için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Türk Lirası ile işlem yapabileceğiniz ilk ve en büyük Bitcoin borsası olan BTCTurk'un Genel Müdürü Alphan Göğüş, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Bitcoin satın alarak kısa yoldan zengin olma hevesinde olanlara önemli uyarılarda bulundu.

Bitcoin'in arkasında herhangi bir kamu otoritesinin bulunmadığını ve bunun çeşitli güvenlik ihlallerine sebebiyet verebileceğini ifade eden Göğüş, kripto para birimlerinde güvenliği sağlamak için sistemin her daim kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Bitcoin'in nasıl ve neden ortaya çıktığı hakkında açıklamalar yapan Göğüş, "Bitcoin'i doğuran süreç, küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 sonrasında insanların mevcut parasal sistemi eleştirmesiyle başladı. Parasını kaybeden vatandaşlar da mevcut finansal sisteme karşı tepki göstererek, sanal paralar gibi yeni arayışların içine girdi" dedi.

Göğüş, Bitcoin sisteminde saniyede gerçekleşen işlem sayısının kısıtlı olduğunu, bu durumun altyapının sınırlı olmasından kaynaklandığını, bu zorluklar ve teknik problemlerin çözülememesi halinde Bitcoin'in bu iddiasının gerçekleşemeyeceğini kaydetti.

Bitcoin'in Değerini Etkileyen İki Temel Unsur Var

BTCTurk'un Genel Müdürü Göğüş, Bitcoin'in değerini etkileyen iki önemli faktörün olduğunu ifade etti. İlkinin, toplumun ve devletin bu sanal parayı kabulü ile Bitcoin konusundaki hukuki düzenlemeler, diğerinin de paranın teknolojik pozisyonu olduğunu dile getiren Göğüş, son zamanlarda Bitcoin'deki dalgalanmaları manipülasyon olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.

Göğüş, "Eğer Bitcoin diye bir şirket olsaydı, siz bunun yönetiminde olsaydınız ve teknolojisine müdahale şansınız olsaydı bunlara 'manipülasyon' diyebilirdik. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu dalgalanmaları spekülasyon olarak değerlendirmek daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

Kısa Yoldan Zengin Olma Hevesine Dikkat

Göğüş, Bitcoin'e yönelik talebin son bir ayda çok ciddi arttığını belirterek, "Son bir ayda günlük ortalama 700 Bitcoin'lik bir hacmimiz var. Rakamlarda çok ciddi bir artış var. İnsanlar merak ediyor, 'Bu kadar zaman içerisinde değeri arttı. Ben de istiyorum' diyor ve alıyorlar" dedi.

Yatırımcıların tüm bütçelerini Bitcoin'e yatırmasının sakıncalı olduğuna dikkat çeken Göğüş, kısa yoldan zengin olma hevesinin kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Göğüş, "Kısa yoldan zengin olma hevesiyle evini, arabasını satıp ya da bütün yatırım bütçesi birikimini Bitcoin ve benzeri yüksek riskli araçlara yöneltmelerini kimseye tavsiye etmem" değerlendirmelerini yaptı.

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