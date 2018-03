Black Mirror 5. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Her bölümünde farklı hikayelere odaklanan ve teknolojinin karanlık yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan Black Mirror (Kara Ayna), son yılların en çarpıcı yapımları arasında yer alıyor.

Netflix'in en popüler orijinal içerikleriden Black Mirror, modern toplumun teknoloji karşısındaki çaresizliğini birbirinden bağımsız olan bölümleriyle gözler önüne seriyor. Bu anlamda antoloji özelliği de taşıyan yapım, son olarak 29 Aralık'ta dördüncü sezonu ile karşımıza çıkmıştı.

Emmy ödüllü bilim kurgu dizisi, çok yakında 5. sezonu ile dönebilir. Netflix, Twitter'dan paylaştığı kısa videoda, "Gelecek her zamankinden daha parlak olacak" ifadelerini kullanarak, yeni sezona göz kırptı.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7