Bu 17 Android Uygulamasını Telefonunuzdan Hemen Silin!

Güvenlik uzmanları, Android virüsü içerdiği gerekçesi ile 17 Android uygulamasını telefonlarında bulunduranların bu uygulamaları hemen silmeleri gerektiğini duyurdu. Tek tek isimleri verilen uygulamaların, kullanıcıların bilgilerini çalmak üzere geliştirildiği söylendi.

Zararlı yazılım geliştiricileri son günlerde farklı teknikler kullanarak, uygulamaların içerisindeki tehlikeli durumları gizleyebiliyorlar ve Google Play'i atlatarak, uygulamalarını yayınlayabiliyorlardı. Buna rağmen çeşitli güvenlik uzmanları yaptıkları derinlemesine aramalar ile zararlı uygulamaları kısa süre içerisinde tespit edebiliyorlardı.

Siber güvenlik şirketi Bitdefender ise yaptığı son taramaların sonuçlarını paylaştı. Şirket bünyesinde çalışmaya devam eden güvenlik uzmanları, Google Play Store üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından 17 çok tehlikeli uygulama saptadıklarını kaydettiler. Zararlı yazılımların listesi ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

Android zararlı yazılım listesi