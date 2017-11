Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Kasım 2017, 3. Hafta)

Geçtiğimiz ay, oyun dünyası açısından senenin en aktif aylarından bir tanesiydi. Kasım ayı da bir hayli hızlı başlamış, büyük hitler Kasım ile birlikte çıkış yapmıştı. Bu hafta çıkacak oyunlar listemize baktığımızda Ekim ayıyla başlayan bu hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz.

Şüphesiz ki bu haftanın en dikkat çeken oyunu STAR WARS Battlefront II olacak. Battlefield oyunlarında da kullanılan Frostbite oyun motoruyla geliştirilen STAR WARS Battlefront II, serinin bir önceki oyununun aksine sinematik bir tek kişilik senaryo moduyla birlikte gelecek. Bunun yanında farklı çağları ve Star Wars evrenindeki farklı ünlü kahramanları bir araya getiren bir çok oyunculu oyun moduna da yer verilecek.

Bu hafta çıkacak bir diğer dikkat çeken oyun ise Injustice 2. DC evrenindeki süper kahramanların savaşına katıldığımız Injustice 2'de Batman ve yanındaki kahramanlar, kontrolden çıkmış Supeman'in yarattığı yıkımı durdurmak için çarpışacaklar. Geniş bir süper kahraman kadrosuyla gelen oyun her kahramana özel çok sayıda kombo ile zenginleştiriliyor.

Eğer tarihi savaşları konu alan oyunlardan hoşlanıyorsanız Tannenberg adlı FPS oyununa göz atmanızı tavsiye ediyoruz. 1. Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde, Rusya topraklarında geçen savaşlara katıldığımız oyunda döneme özgü silahlarla aynı anda 64 oyuncunun yer aldığı karşılaşmalar yapabileceğiz.

Sevilen simülasyon oyunu Farming Simulator 17'nin Platinum Expansion adlı genişleme paketi bu hafta yayınlanacak. Platinum Expansion oyuna Güney Amerika atmosferini, şeker kamışı gibi yeni ürünleri ve yeni tarım araçlarını ekleyecek.

Açık dünya tabanlı aksiyon oyunu kategorisinde bu hafta 2 oyun çıkacak. Outcast - Second Contact, uzak bir gezegene ayak basarak bu gezegenin yerli halkıyla tanışacak, dünyayı bir felaketten kurtarmaya çalışacağız. LEGO Marvel Super Heroes 2'de ise sevilen süper kahramanların lego versiyonları ile farklı zaman dilimleri ve farklı medeniyetleri ziyaret edeceğiz.

Simülasyon oyunlarını, özellikle de Goat Simulator gibi saçma ve uçuk simülasyon oyunlarını seviyorsanız John, The Zombie ilginizi çekebilir. Goat Simulator'ın zombili versiyonu olacak John, The Zombie'de şehir içinde beyin peşinde koşturacak, insanları korkutup kaçıracak, at gibi bineklere binebileceğiz.

Korku oyunu sevenler için 2 seçeneğimiz mevcut. Silent Descent'de karısının cinayetinden sorumlu tutulan; fakat yargılanmayı beklerlem intihar eden bir adamın yerine geçeceğiz. Amacımız ise ebediyen içinde kapalı kaldığımız araftan kurtulmak olacak. Diğer korku oyunumuz olan Mount Hill'de ise yanlış giden bir nükleer test sonrası ortaya çıkan mutant canavarlar ile yüzleşeceğiz.

Retro tarzı sevenler için Tower 57 iyi bir seçim olabilir. SEGA Genesis oyun konsolu döneminde oynadığımız 16 bit oyunların stiline sahip Tower 57'de kuşbakışı kamera açısıyla kahramanımızı yönetiyor, etrafa mermi yağdırarak bize dört bir yandan saldıran düşmanlarla savaşıyoruz.

ATV Drift & Tricks adlı yarış oyunu bize ATV adlı özel arazi araçlarıyla yarışma imkanı verecek. Oyunda rampalardan uçarak havada akrobatik hareketler yapabilecek, keskin virajları yanlayarak alabileceğiz.

Bu hafta 2 adet ücretsiz oyunumuz var. Bu oyunlardan en dikkat çekeni CS2D. 2 boyutlu Counter Strike olarak tanımlanabilecek CS2D'de yine teröristler ve anti-terör timleri olarak takımlara ayrılacak ve kuşbakışı olarak savaşacağız. Wonky Ship ise büyük bir kara delikten dandik bir uzay gemisiyle kaçmaya çalıştığınız bir beceri oyunu olarak tanımlanabilir.

Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunların tam listesine ve çıkış tarihlerine yakından göz atalım:

13 Kasım Pazartesi

- Silent Descent - PC

14 Kasım Salı

- Farming Simulator 17 - Platinum Expansion - PC/PlayStation 4/Xbox One

- ATV Drift & Tricks - PC

- Outcast - Second Contact - PC/PlayStation 4/Xbox One

- LEGO Marvel Super Heroes 2 - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Injustice 2 - PC

16 Kasım Perşembe

- CS2D - PC - ÜCRETSİZ

- Tannenberg - PC

- Tower 57 - PC

- Wonky Ship - PC - ÜCRETSİZ

- Mount Hill - PC - DEMO

17 Kasım Cuma

- STAR WARS Battlefront II - PC/PlayStation 4/Xbox One

- John, The Zombie - PC