Bugüne Kadar Çalınan Bitcoin'lerin Toplam Değeri Hesaplandı

Kripto para piyasası geçtiğimiz günlerdeki popüleritelerini kaybetmiş olmalarına karşın hala güçlü konumlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Hal böyle olunca birçok kötü niyetli insan kripto paralara saldırılara düzenleyerek, önemli hırsızlık olaylarının altına imza atabiliyorlar. Yapılan son hesaplar ise 2011 yılından bu yana çalınan kripto para miktarını ortaya koydu.

2018 yılında ortalamaya vurulduğunda her saat içerisinde 25 milyon dolarlık Bitcoin, hackerlar tarafından çalındı. Sadece 2018’de etkisiz kalan önlemler sebebiyle toplamda 1.1 milyar dolar değerinde Bitcoin kayıplara karıştı. 2013 yılından bu yana aralarında dünyanın en büyük kripto para borsalarının da bulunduğu platformlara gerçekleşen saldırılarla ise yaklaşık 2.2 milyar dolarlık Ethereum, Bitcoin veya başka bir coin hackerların hesabına geçti.

Elde edilen verilerin ise çalınan kripto paralar konusunda yapılan açıklamalar sonrasında yapılan toplama işlemini gösterdiği de söylenenler arasında yerini aldı. Yani hırsızlık gerçekleştikten sonra bunu kapatmak isteyen kurumların açıklamadığı Bitcoin değerlerinin de hesaba katılmasıyla bugüne kadar 3 milyar dolar civarında paraya el konulduğu tahminler arasında yer aldı.

Popüler kripto para borsalarından Mt.Gox üzerinde gerçekleşen hack olayı ise tarihin en büyük vurgunu olarak geçmişti. Yapılan saldırı sırasında 850 bin Bitcoin çalınmıştı. Saldırının yapıldığı gün 850 bin Bitcoin’in değeri 460 milyon dolar seviyesinde iken bugünkü değeri 3.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tüm bunları hesaba kattığınızda bugüne kadar yapılan Bitcoin vurgunlarının değerinin 4.9 milyar dolar seviyelerine çıkmış olabileceği dile getirildi. Bu kayıpların bir bölümü borsalarda gerçekleşirken bazıları, online cüzdanlardan, çoğunluğu ise soğuk veya sıcak cüzdanlarda yaşandı.