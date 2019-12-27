Büyükelçi Suikastinde Pek Gündeme Gelmeyen ExpressVPN Ayrıntısı

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde ExpressVPN ayrıntısı pek gündeme gelmemişti. Bugün ExpressVPN, cinayet soruşturmasında takındığı tavrı güvenlik referansları arasına yerleştirdi. VPN şirketi, olay sırasında emniyet güçlerimize verdiği cevabı, güvenilirliklerinin nişanesi olarak göstermeye başladı.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da katıldığı bir sergi sırasında, Mevlüt Mert Altıntaş isimli eski polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kameralar karşısında gerçekleşen cinayet sonrasında başlatılan soruşturmada, eli kanlı katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarına ulaşma çabasına girilmişti.

Soruşturmanın ilk günlerindeyse suikastçinin telefonuna kimliği belirsiz birinin ExpressVPN kullanarak giriş yaptığı görülmüştü. VPN ile telefona ulaşan kişinin telefonda yer alan cinayetle alakasız mesajlaşmaları ve e-postaları sildiği bilgisine ulaşılmıştı. Türk polisi ise ExpressVPN kullanan kişiyi tespit etmek adına VPN şirketiyle iletişime geçmişti.

ExpressVPN ise şirketlerinin Britanya Virjin Adaları merkezli olduğunu ve ülkenin kişisel veri saklama konusunda kurallarının bulunduğunu, bunun yanı sıra herhangi bir kullanıcılarının IP bilgilerini saklamadıkları söylemişti. Yani ExpressVPN, uygulamalarını kullanan herhangi bir kişiyi asla takip etmedikleri ve buna dair hiçbir kayıt tutmadıklarını aktarmıştı. Şirket açıklamasında, "VPN'ler gibi güvenlik araçlarının yasadışı amaçlarla kötüye kullanılması talihsiz olsa da, güvenliğimiz ve çevrimiçi gizlilik hakkımızın korunması için kritik öneme sahiptir. ExpressVPN, "arka kapı" kurma çabalarına veya hükümetlerin bu tür teknolojileri başka şekilde zayıflatmaya yönelik çabalarına temelde karşıdır." cümlelerine yer verilmişti.

Kullanıcılarına dair hiçbir kayıt tutmadıklarından, isteseler bile emniyet güçlerine bilgi sağlayamayacaklarını kaydeden şirket yetkilileri, 2017'de yaptıkları bu açıklamayı güncelleyerek resmi sitenin en nadide köşesinde tutmaya devam ediyorlardı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Serdar Kuzuluoğlu da bugün paylaştığı bir tweet ile konuya tekrar dikkat çekti. ExpressVPN açıklamasını hala güvenli oluşlarının bir sertifikası olarak göstermeye devam ederken, şirket aynı zaman Aralık 2017'de soruşturmaya isimlerinin geçmesinin ardından kullanıcılarını korumak adına Türkiye'deki sunucularını kapatarak, Hollanda'ya taşımıştı.