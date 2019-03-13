Captain Marvel, 500 Milyon Dolar Gişe Hasılatına Ulaştı!

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın süper kahraman filmi Captain Marvel, dünya çapında 500 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

Başrolde Oscar’lı aktris Brie Larson’ı izlediğimiz Captain Marvel, gişe rekorları kıran ilk dört günde, anavatanı ABD’de 164.3 milyon dolar, uluslararası pazarda ise 325 milyon dolar topladı.

Çin, 95 milyon dolar ile en kazançlı dış pazar olurken, onu sırasıyla 25,3 milyon dolar ile Güney Kore, 18,1 milyon dolar ile İngiltere ve 14,7 milyon dolar ile de Brezilya takip ediyor.

Ülkemizde ise açılış hafta sonunda 402 bin kişi tarafından izlenen Captain Marvel, diğer süper kahraman filmleri Wonder Woman, Black Panther ve Aquaman’i geride bırakmayı başarmıştı.

Marvel Sinematik Evreni’ninde dördüncü boyutun kapılarını araladığımız Captain Marvel, 455 milyon dolarlık küresel hafta sonu açılışıyla tüm zamanların en yüksek altıncı lansmanına imza atmıştı. Film aynı zamanda, Avengers: Infinity War'dan sonra bir çizgi roman filmi için en yüksek açılışı gerçekleştirmişti.

Larson’ın canlandırdığı Carol Danvers karakteri, iki uzaylı türü Krees ve Skrull'lar arasındaki galaksiler arası savaşın ortasında kalıyor ve kaza sonucu olağanüstü güçler kazanıyor. Filmde Larson’a, Samuel L. Jackson, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg ve Jude Law gibi isimler eşlik ediyor.

Captain Marvel, 26 Nisan’da yayınlanacak Avengers serisinin son filmi Avengers: Endgame ile geri dönecek. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War, dünya çapında 2,05 milyar dolar gişe hasılatı toplayarak, Avatar, Titanic ve Star Wars: The Force Awakens’ın ardından tüm zamanlar listesinde dördüncü sıraya yerleşmişti.