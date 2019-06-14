Careem, Turkuaz Taksi Çağırma Hizmetini Başlattı

Careem, uygulamasına turkuaz taksi çağırma özelliğini entegre etti. Artık Careem üzerinden turkuaz taksi çağırılabilecek.

Careem ile Turkuaz Taksi Çağırma Dönemi Başladı

Ülkemizde sadece sarı taksi çağırmak için kullanılan Careem, turkuaz taksiler ile de müşterilerine hizmet vermeye başladı. Müşterilerin artık Careem uygulaması üzerinden turkuaz tipi taksi çağırabileceğini söyleyen Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, gelen talepler ve geri bildirimlerin ardından bu hizmete başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda havaalanlarına gitmek isteyen müşterilerine özel olarak önceden taksi rezervasyon seçeneğini sunan Careem, şimdi de hizmet yelpazesine Turkuaz renkli taksileri ekledi. Sarı taksilerden sadece yüzde 15 taksimetre farkı ile üst segment araç ve yüksek konfor kalitesi sunan turkuaz taksilerde kısa mesafe ücreti 10 TL yerine 11,5 TL olarak fiyatlandırılıyor.

İbrahim Manna Careem'a gelen yeni hizmet hakkında şunları söyledi:

"Bu hizmetler için müşterilerin son bir yıl içinde sosyal medya ve e-mail mesajlarıyla bize verdikleri geri bildirimleri dikkate aldık. Gelen talepleri dinledik ve son olarak turkuaz taksileri de ekleyerek hizmet filomuzu genişlettik. Önceki haftalarda da yine müşterilerimizin talepleri üzerine kendimize özgü havaalanlarına önceden rezervasyon hizmetimizi başlattığımızı açıklamıştık. Bu duyurularımızın amacı hizmetlerimizin kalite seviyesini korurken, tüm müşterilere yardımcı olmak, Türkiye’de istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak ve hareket olanaklarını artırmak. Ancak bu başarımız, şirketimizin temelini oluşturan ve müşterilerimize kaliteli deneyimler yaşatmaktaki en önemli faktör olan kaptanlarımız olmasa mümkün olmazdı. Yeni kaptanları sıkı eğitim programımıza katılarak, ekibimize ve Careem’in Türkiye’deki erişim alanını genişletmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz."

Sizler Careem'ın yeni hizmeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!