CERN'de 3 Yeni Parçacık Keşfedildi

Dünyadaki en kompleks mühendislik ürünlerinden biri olan CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlede CERN'de çalışan fizikçiler, bugüne kadar daha önce gözlemlenmeyen 3 yeni parçacık keşfetti.

Bu yeni parçacıkların şimdiye kadar evrenle ilgili en tutarlı görüşlerimizden olan Standart Model ile uyumlu olduğu belirtildi. Bilim insanlarının açıklamalarına göre yeni keşfedilen üç egzotik parçadan iki tanesi dörtlü kuark kombinasyonuna, bir tanesi beşli kuark kombinasyonuna sahip. Kuarklar, atoma altı parçacıkların yapı taşları olarak biliniyor. CERN'deki bilim insanları ilk defa bir çift dörtlü kuark kombinasyonunun bir arada gözlemlendiğini belirtti.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Üçüncü Kez Yeniden Çalıştırıldı!

İnsanlığın yaptığı en büyük projelerden biri olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, faal duruma geçtiği 2009 yılından beri evreni anlamamızda bize yardımcı oluyor. 27 kilometre uzunluğunda halka bir yapı olarak tasarlanan LHC, içerdiği süper iletken mıknatıslar sayesinde kanalın içindeki proton ve nötron gibi atom altı parçacıkları ışık hızına yakın hızlara çıkarabiliyor. Hat boyunca hızlanan atomlar belli noktalarda birbiriyle çarpıştırılarak etrafa saçılan kuark parçacıkları analiz ediliyor. Böylece bilim insanları gözlemleyemediğimiz atom altı parçacıkların kanıtlarını elde ediyor.

Nisan 2022'de üçüncü kez yeniden çalıştırılan LHC, 13.6 TeV gibi daha önce ulaşılmamış bir enerji düzeyine ulaştı. Daha önce Higgs Bozonu'nun keşfiyle bilim dünyasında büyük yankı uyandıran LHC, atom altı parçacıklar keşfetmeye devam edecek.