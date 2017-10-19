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Çevrimiçi Arkadaşlıkların Sonu Hüsran Olabiliyor

Cevrimici arkadaşlık riskleri
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Güvenlik
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Kaspersky Lab'ın yaptığı son araştırmaya göre; hayalindeki aşkı çevrimiçi olarak aramak, insanlarda hayal kırıklıkları yaratabiliyormuş. Aslında benzer konularda farklı görüşler olsa da Kaspersky'nin son araştırması, gazetelerin teknoloji sayfalarında şimdiden boy göstermeye başladı.

Konuyla ilgili farklı görüşlerin ifade edildiği "çevrimiçi arkadaşlık" haberleri son zamanlarda kafaları karıştırıyor olsa da Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre; Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo veya benzeri arkadaşlık platformlarında anlamlı bir ilişki arayanların sayısı oldukça az. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların sadece yüzde 9’luk bölümü evlenmek için arkadaşlık platformlarını tercih ediyor.

Araştırmanın özünde, çevrimiçi arkadaşlıkların yanlış bilgiler üzerine yapılandırılmaya çalışıldığını savunan Kaspersky Labs, bu platformlarda kullanıcıların farklı profil fotoğrafları kullandıklarını, haklarında beyan ettikleri bilgilerin çoğunun yanıltıcı ve yalan olduğuna da dikkat çekiyor.

Kaspersky'nin raporuna göre, arkadaşlık uygulamalarını kullananların yüzde 62'si yalan kimlik bilgisi kullanırken, yüzde 24'ü başka insanların fotoğraflarını kendilerininmiş gibi gösteriyor. Kullanıcıların yüzde 13'ü de ilişki beklentilerinde dürüst olmuyorlar.

Kaspersky Lab Tüketici İşleri Lideri Anderi Mochola  durumu, "Kullanıcılar, çevrimiçi arkadaşlık servislerini kullanırken kendilerini gerçekteki hallerinden çok daha iyi veya çekici hale getirmeye çalışan insanlarla karşılaşıyorlar, bu durum kullanıcıların dijital servisleri fiziksel dünyada mümkün olmayacak şekilde çarpıttıklarını gösteriyor." diyerek, "Bu sebepten dolayı her popüler online eğilimde olduğu gibi, online arkadaşlık servisleri de kötü amaçlar için kullanılabiliyorlar. Bu noktada kullanıcılardan, çevrimiçi arkadaşlık servislerinden kaçınmalarını istemek yerine, onları güvenliklerini düşünmeleri konusunda teşvik etmek daha faydalı" şeklinde konuştu.

Bu riskleri biliyor olmanın farkındalığı artırdığını söyleyen Mochola, bunun yanı sıra kullanıcıların güncel güvenlik yazılımları kullanıyor olmalarının da önemli olduğunun altını çiziyor.

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ETİKETLER: sosyal medya güvenlik arkadaşlık siteleri Kaspersky Labs

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