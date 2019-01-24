Charlie Cox, Daredevil'ı Unutamıyor

Daredevil’ın yıldızı Charlie Cox, Netflix’in diziyi iptal etmesine çok üzüldüğünü ve bu durumu kabullenmekte zorlandığını söyledi.

İngiliz aktör, dizide üç sezon boyunca bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden avukat Matt Murdock, nam-ı diğer Daredevil karakterine hayat vermişti. Cox ayrıca, evrenin diğer süper kahramanları Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist ile birlikte mini dizi Defenders’ta da rol almıştı.

Daredevil, her ne kadar Netflix’teki ilk ve tartışmasız en iyi Marvel dizisi olsa da, diğer Marvel dizilerinin kaderinden kaçamadı ve geçtiğimiz kasım ayında iptal edildi. Daredevil’dan önce Luke Cage ve Iron Fist’in fişini çeken Netflix, kısa bir zaman sonra The Punisher ve Jessica Jones dizilerini de iptal edecek.

Netflix’teki Marvel temizliğinin altında, Disney’in kendi akış platformunu kurması yatıyor. Netflix ile olan içerik sözleşmesini yenilemeyen şirket, bu yıl içinde piyasaya süreceği Disney + ile birlikte Walt Disney, Pixar, Lucasfilm ve Marvel yapımlarını kendi platformuna çekecek.

Daredevil ve diğer Marvel dizilerini izlemek için hala vaktiniz var; ancak bu dizilerin yeni sezonlarının gelmeyeceğini bir kez daha belirtelim. En azından Netflix’e. Zira iptal edilen bazı serilerin Disney platformunda yayınlanma ihtimali bulunuyor.

Daredevil karakterine veda etmek zorunda kalan Charlie Cox, yakın zaman sonra İngiltere’deki ünlü Hatton Garden soygununun hikayesini anlatan King of Thieves filmi ile karşımıza çıkacak. Fakat Cox’un aklında hala Matt Murdock varmış gibi görünüyor.

“Kesinlikle yakın zamanda başka bir süper kahraman oynamak istemem” diyen İngiliz aktör, kendisini hala Matt Murdock’ın bir parçası gibi hissettiğini söyledi.

Cox sözlerine şöyle devam ediyor:

“Söylemesi gerçekten çok garip bir şey gibi görünüyor, ancak beş yıldır onu oynuyorum ve henüz bu karakterden kurtulamadım. Dizinin iptal edilmesine çok üzüldüm”

37 yaşındaki başarılı oyuncu, Daredevil’in geleceği ile ilgili olarak ise pek fazla bilgiye sahip olmadığını söyleyerek, “Marvel’ın kapalı kapılar ardında ne konuştuğunu bilmiyorum; ancak bir gün aynı rol için beni düşünürlerse çok memnun olurum. Umut içinde yaşıyorum, çünkü karakteri çok sevdim” ifadelerini kullandı.