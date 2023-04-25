ChatGPT'nin Yazdığı Mektup, Cambridge'de Burs Kazandırdı!

The Atlantic'in haberine göre Victoria Üniversitesi'nden bir akademisyen, bir öğrencisine referans mektubu yazmak için ChatGPT'yi büyüleyici bir şekilde kullandı ve o kadar iyi çalıştı ki öğrencinin prestijli bir Cambridge bursu kazanmasına yardımcı oldu.

Victoria Üniversitesi İleri Araştırma Hizmetleri Başkanı Matt Huculak, Atlantic'e yaptığı açıklamada, "Akademinin kirli bir sırrı, çoğu profesörün farklı kategorilere ayrılmış mektuplardan oluşan bir önbelleğe sahip olmasıdır." dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Daha açık olmak gerekirse mektuplardaki son derece kalıplaşmış yaklaşım, aynı derecede kalıplaşmış referans mektuplarıyla sonuçlanıyor.

Bu tekdüzelikten kurtulmak isteyen Hucalak'ın aklına ilginç bir fikir gelmiş olmalı ki ChatGPT'den "mükemmel" bir referans mektubu yazmasını istiyor. Sonra da bu mektubu şablon olarak kullanarak kendisi tam tersi, "anti-formül" bir mektup yazıyor.

ChatGPT'nin Yazdığı Mektup "İçten" Olarak Yorumlanıyor

Bu olayın ardından Atlantic'e konuşan Hucalak, "Yazdığım şey, uzun zamandır yazdığım en 'insani' ve içten mektup gibi geldi." dedi. Anlaşıldığı üzere mektup, söz konusu öğrenciye Cambridge Üniversitesi'nde prestijli bir burs kazandıracak kadar içtendi.

Hucalak'ın ChatGPT'yi kullanması büyüleyici ve bir bakıma, sadece katılığıyla ünlü bir alan olan akademinin geleneklerini değil, aynı zamanda yaratıcı süreciyle geniş çapta lanse edilen ChatGPT'yi ön plana çıkarıyor.

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