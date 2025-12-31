Epic Games'in Yeni Bedava Oyunu GTA 5 Bekleyenleri Üzdü

Epic Games, yılbaşına özel olarak oyuncuları mutlu edecek pek çok ücretsiz oyun dağıttı. Şimdiye kadar verilen oyunlar arasında Hogwarts Legacy, Eternights, Viewfinder ve daha pek çok oyun yer aldı. Yılın son gününde ise on beşinci oyununu herkesin erişimine açtı.

Epic Games Hangi Oyunu Ücretsiz Veriyor?

Epic Games'in yılbaşına özel olarak verdiği on beşinci ücretsiz oyun, Chivalry 2 oldu. Şu andan itibaren ücretsiz olarak alınabilen bu oyun, Epic Games'in dijital mağazası üzerinden hiçbir ücret ödenmeden indirilip oynanabiliyor fakat oyuna sahip olmak için belirli bir süreniz bulunuyor. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklemezseniz tekrardan orijinal fiyatı geçerli hâle gelecek ve ödeme yapmak zorunda kalacaksınız.

Chivalry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i3-4370

Intel i3-4370 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB

Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Chivalry 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i7 6700 / AMD Ryzen 5 3500x

Intel i7 6700 / AMD Ryzen 5 3500x RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD RX Vega-56

Nvidia GTX 1070 / AMD RX Vega-56 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Bir hesap oluşturun.

E-posta adresinizi doğrulayın.

Oyun mağazasına gidin.

Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.

Oyunu yükleyin.

Epic Games Store'daki ücretsiz oyunu almak için öncelikle Epic Games'in istemcisini açın ve mağazaya gidin. Hemen ardından oyunun ismini aratın ve sayfasını açıp oyunu yüklemeyi seçin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıyeten bir işlem gerçekleştirmenize gerek bulunmuyor.

