Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2020 Yılında Vizyona Girecek!

Warner Bros., ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın bir sonraki filminin 17 Temmuz 2020 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı.

Memento, The Dark Knight, Inception ve Interstellar… Bunlar, Christopher Nolan denilince bir çırpıda sayılabilecek filmlerden sadece bazıları. İlk uzun metrajlı filmini 1998 yılında çeken İngiliz yönetmen, kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza attı.

Son olarak 2017 yılında Dunkirk ile karşımıza çıkan Nolan, bir sonraki filmini sinema tutkunlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada, usta yönetmenin yeni projesi için 17 Temmuz 2020 tarihi işaret edildi. Stüdyo ayrıca, filmin IMAX formatında olacağı bilgisine de paylaştı.

Filmin adını, konusunu ve oyuncu kadrosunu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla projeye dair bildiklerimiz yukardaki iki detayla sınırlı. En azından şimdilik. Zira ilerleyen günlerde Nolan’ın yeni filmiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

Nolan, son alametifarikası olan Dunkirk’te, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusu tarafından Dunkerque kıyılarına sıkıştırılmış İngiliz ordusunun mucizevi bir şekilde kurtarılma hikayesini beyaz perdeye taşımıştı. 100 milyon dolar bütçeyle çekilen ve başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh ve Cillian Murphy gibi isimlerin olduğu film, global çapta 526 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.