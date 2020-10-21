Chrome Reklam Engelleyicisi Kullananlar Dikkat! Verileriniz Çalınıyor

Bu Google Chrome reklam engelleyicisi verilerinizi çalıyor olabilir. 300.000'den fazla kullanıcıya sahip reklam engelleme uzantısı, kullanıcıların verilerini gizlice depoluyor ve sosyal medya hesaplarını kurcalıyor.

Github'da yayınlanan teknik analizlere göre, Nano Adblocker ve Nano Defender uzantılarını kullanıcıların verilerini izinsizce gözetliyor. Bu konuda daha önce Nano Adblocker geliştircisi Hugo Xu suçlanmıştı, ancak geliştirici Chrome Web Mağazasında bulunan sürümlerini sattığını söyledi. Ayrıca geliştirici Xu, bu iki Nano Adblocker ve Nano Defender eklentisinin yaklaşık 300.000 kuruluma sahip olduğunu belirtti.

Google Chrome reklam engelleyicisi verilerinizi çalıyor

Nano Adblocker ve Nano Defender'ı kullananların virüs bulaşmış tarayıcılarda fark ettiği en belirgin değişiklik, çok sayıda Instagram gönderisini otomatik olarak beğenilmesiydi. California Üniversitesi'nde yapay zeka ve makine öğrenimi araştırmacısı olan Cyril Gorlla, Chrome üzerinde kullanılan ve kimseyi takip etmeyen bir Instagram hesabından 200'den fazla paylaşımı beğenildiğini söyledi.

Ayrıca daha önce Nano uzantıyı kullanan kişiler, virüslü tarayıcılarında açık olmayan hesaplara erişildiğini de bildirdi. Bu, uzantıların kimlik doğrulama bilgilerine eriştiği ve kullanıcı hesaplarına giriş yapmak için kullandığı yönünde spekülasyonlara sebep oldu.

Nano Adblocker ve Nano Defender hakkında bugüne kadar toplanan kanıtlar, uzantıların kullanıcı verilerini gizlice yüklediğini ve en az bir web sitesine yetkisiz erişim sağladığını gösteriyor. Bu veri operasyonu, Google hizmet şartlarını ve geçerli yasaları ihlal ettiğini kanıtlamaya yeterli. Google ise bu uzantıların Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdığını ve güvenli olmadıklarına dair bir uyarı yayınladıklarını dile getirdi. Bu uzantılardan herhangi birini daha önce indiren kullanıcıların, hesap şifrelerini yenilemesi tavsiye ediliyor.

Nano Adblocker ve Nano Defender ayrıca Firefox ve Microsoft Edge uzantı mağazalarında mevcut olarak bulunuyor. Nano eklenti geliştiricisi Xu, bu tarayıcılardaki uzantıların veri sızdırmadığını dile getirdi, ancak yine de bu uzantıyı indiren tüm Edge kullanıcıları virüslü olma potansiyeline sahip ve uzantıyı hemen kaldırması gerekiyor.

Nano Adblocker ve Nano Defender, kullanıcı hesaplarını kurcalayan tek uzantılar değil. Daha önce Facebook tarafından yapılan açıklamada bu uzantıların hemen kaldırılması gerektiği belirtilmişti. Eğer siz de daha önce Nano eklentilerini kullandıysanız, hem tarayıcınızı hem de sosyal medya hesaplarınızı tekrar gözden geçirmelisiniz.