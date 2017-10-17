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Chrome Tarayıcı Anti Virüs ile Destekleniyor

Google Chrome Ati Virüs
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Yazılım
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Kötü amaçlı eklentiler hala tarayıcılar için büyük bir tehdit oluşturabiliyor. Google Chrome buna yeni bir önlem getiriyor.

Bundan önce benzer tehditler için tarayıcı eklentileri aramakla zaman kaybeden kullanıcılar, bundan böyle bu zahmetten kurtulacaklar. Google Chrome tarayıcı kullananlar bu günden itibaren kötü niyetli uzantılar ve ayar değişiklikleri konusunda kendilerini doğrudan uyarabilecek bir eklentiye otomatik olarak kavuşuyorlar.

Aslında bu yenilik, geçtiğimiz aydan başlayarak tarayıcıya dahil edilmeye başlamıştı. Chrome, kullanıcıları etkileşim olmaksızın herhangi bir tarayıcı ayarının ne zaman değiştiğini tespit edebiliyorlardı. Belki siz bile ana sayfanızın otomatik olarak değiştiği uyarılarını alıyordunuz. Bu uyarılar, seçmiş olduğunuz arama motorunun bile bilginiz dışında değiştirilmek istendiğine dair çeşitli bildiriler gönderebiliyordu.

Chrome böylece tarayıcıyı ilk açtığınız anda bu değişiklikleri saptayarak kullanıcıları uyanık ve dikkatli tutabiliyordu. Windows buna ek olarak tarayıcılara bir anti virüs eklentisi de ekliyor. Chrome Cleanup adında servis edilen bu eklenti için Chrome mağazasında dolaşmaya da gerek kalmayacak. Tarayıcıya dahil olacak bu eklentiyle beraber Google, PC'nizde 'şüpheli veya istenmeyen programlar' bulduğunda size haber verecek. Google tarayıcıya dahil olacak olan bu eklenti, ESET ile beraber geliştirilmiş.

Chrome Cleanup tek başına tüm PC'yi kontrol edebilen bir yazılım değil. Sadece tarayıcıyı etkileyebilecek tehditleri kontrol ediyor. Bu eklenti tarayıcılara yerleştikten sonra üçüncü parti Chrome eklentilerine ihtiyaç kalmayacak.

Yeni Chrome eklentisi, Mac ve Linux cihazlar için şimdilik yayınlanmayacak. Şanslı işletim sistemimiz şimdilik Windows 10 olacak.

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