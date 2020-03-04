Çin'in En Çok Kullanılan Uygulaması WeChat Koronavirüs Sansürü Uyguluyor

Tencent tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması WeChat, bir koronavirüs türü olan COVID-19 sansürü ile gündeme geldi. Çin'in en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WeChat üzerinde virüsle ilgili mesajlar atmak isteyen Çinliler, mesajlarının ulaşmadığını gördüler.

Çin Komünist Partisi, ülkedeki internet üzerinde sıkı denetimler uyguluyordu. Çinlilerin farklı ülkelerde geliştirilen uygulamaları kullanmalarını genellikle engelleyen yönetim, onlar yerine yerli uygulamaların kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Yerli uygulamalar üzerinde tam denetimi olan devlet yetkilileri, bu uygulamaları istedikleri gibi yönetebiliyorlardı. Bunun son örneği WeChat koronavirüs sansürü ile yaşandı.

Çin'deki WeChat kullanıcılarından aldıkları şikayetleri test eden Citizen Lab isimli araştırma şirketi, ikisi Kanada'da bir tanesi de Çin'de olmak üzere üç farklı hesap üzerinden denemeler yaptılar. Konuşmalarda bir haber başlığı ve diğer normal konuşmalar yer alıyordu. Toronto Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, aynı mesajlar Kanada ve Çin hesaplarından ayrı zamanlarda gönderildiler.

WeChat COVID-19 sansürü

Ocak ayında başlayan çalışma sonrasında, WeChat Çin hesaplarında Ocak ayında 132 kelimenin, Şubat ayında ise 516 kelimenin sansürlendiğini gördüler. Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını ilk olarak aralık ayında görülmüştü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aralık ayında yapılan açıklamayla salgın hakkında bilgi verilirken, Çin'in sansürleri 1 Ocak itibarıyla başlamıştı.

Sansürlenen kelimeler arasında en ilginç olanı ise kuşkusuz Li Wenliang isimli doktordu. COVID-19 salgınını dünyaya duyuran ve önlem alınmasını sağlayan Li Wenliang, sonrasında kendisi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti. Çin hukümetine karşı sembol isimlerden biri haline gelen Wenliang'ın ismi de uygulamanın sansürlüler listesine girdi. Li Wenliang ile birlikte engellenen 400'den fazla kelimenin çoğu virüs ve salgın hakkındaydı. Kısaca Çin Komünist Partisi, virüsün ülke içinde konuşulmasını ya da tartışılmasını kat'i surette istemiyordu.

1 milyardan fazla kullanıcısı olduğu bilinen ve Çin'deki akıllı telefon kullanıcılarının değişmezleri arasına giren WeChat, sadece anlık mesajlaşma hizmeti de sunmuyordu. WePay ile kredi kartları yerine ödeme sistemi olarak kullanılmaya başlanan ve neredeyse her mağazada çalışan sistem sayesinde, Çinliler uygulamayı bir para aktarım sistemi olarak da benimsemişlerdi.