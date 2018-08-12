Çıplak Gözle İzlenebilecek Meteor Yağmuru Geliyor

Gökbilimciler tarafından en önemli gökyüzü olaylarından birisi olarak gösterilen ve çıplak gözle izlenebilen Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos gecesi gerçekleşecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor." dedi.

Perseid göktaşı yağmuru olarak adlandırılan bu gökyüzü olayının, Güneş Sistemi'nde başı boş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiği belirtildi. Bu tarz göktaşı yağmurlarının periyodik olarak yılın belirli dönemlerinde oluştuğunu belirten Özdemir, göktaşı yağmurunun 12-13 Ağustos'ta çıplak gözle izlenme şansının yüksek olduğunu belirterek, "12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler." dedi.

Göktaşlarının çok küçük yapıda mikron düzeyinde olduğunu ve atmosfere hızlı girdikleri için görseli güzel bir parlaklık ortaya çıkardıklarını belirtti. "Perseid'i göz ile takip etmek çok daha kolay ve zevklidir." diyen Özdemir, göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç olmadığına dikkati çekti.

Güneş Sistemi'nin oluştuğu ilk yıllarda büyük göktaşlarının var olduğunu ancak bu büyüklükteki taşların günümüzde söz konusu olmadığını vurgulayan Özdemir, “Şimdi günümüzde böyle büyük göktaşları olmadığı için bunların yeryüzüne ulaşma imkanı bulunmuyor. O yüzden kimsenin 'başıma göktaşı düşecek' korkusuna kapılmasına gerek yok. Çünkü bunlar son derece küçük meteor parçacıkları ve yere düşme ihtimali yok. Bunlar atmosferde yanıp gaz fazına geçiyorlar.

Bazen uzayda başı boş göktaşı ortaya çıkıyor ve dünya atmosferine girdiklerinde yeryüzüne ulaşabiliyor. Bu taşların bilimsel bir değeri var, bundan dolayı yere ulaşan bu küçük parçacıkları bilim insanları satın alıyorlar ve inceliyorlar. Yoksa bu parçaların kuyumcuda alınıp satılacak türden bir değeri veya mücevherat değeri bulunmuyor. Perseid akıntısında böyle bir olay beklenmiyor. Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Her yıl periyodik olarak 10-12 civarında göktaşı yağmurunun meydana geldiğini söyleyen Özdemir, bunların en ihtişamlı olanın ise Perseid göktaşı yağmuru olduğunu sözlerine ekledi.