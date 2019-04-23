Çocuklar İçin Büyük Tehdit: Siber Uşaklaştırma

Teknoloji çocuklar için büyük yararlar sağlasa bile, onları bekleyen çok büyük tehlikeler bulunuyor. Yakın bir zaman önce mavi balina ve momo gibi tehlikeler şu anda bile devam ediyor. Çocuklar için yeni tehdit ise siber uşaklaştırma.

İnternet üzerinden çocuklarla bağlantıya geçen bazı kişiler, onları adeta bir uşak gibi kullanabiliyor.

Çocuklardan istedikleri her şeyin, harfI harfine yerine getirilmesini talep eden bu kişiler, daha sonradan farklı isteklerde de bulunabiliyor. Çocuklarla yaptıkları sohbetin ilerleyen bölümlerinde ise, onlardan müstehcen bazı isteklerde bulunuyorlar.

Suçlular internette çok rahat gizlenebiliyor

Bu konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Oğuz Polat, önemli değerlendirmelerde bulundu. Suçluların online Dünya içerisinde çok rahat gizlenebildiklerine değilndi. Özellikle de internet kullanıcılarının anonim olması nedeniyle, suçluların çok rahat bir şekilde kimliklerini gizliyebildiklerini söyleyen Oğuz Polat, bunun çok büyük bir sorun oluşturduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Oğuz Polat sözlerinin devamında: "İlgi saldırganın kendisine odaklanır. Konuşma, cinselliğe doğru kaymaya başlar ve yavaş yavaş fotoğraf, video vb. materyal kullanılır. Saldırgan çoğu zaman mağdurun cinsel tercihlerini yönlendirme fırsatına sahip olur. Eylemin ortaya çıkması halinde çocuğun katılımının ve sessizliğinin korunması amaçlanır. Genellikle suçlama veya tehdit yöntemleri kullanılır. Ya ilişki bitirilir ya da ortaya çıkması halinde kendisinin aşağılanacağı empoze edilir." ifadesine yer verdi.

Çocukların internette yeteri kadar korunabildiğini düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.