Yazın Çocukların En Çok Kullandığı Uygulamalar ve Oynadığı Oyunlar

Yeni yapılan bir Kaspersky Safe Kids araştırması ile 2021 yılının yazında çocukların en çok kullandığı uygulamalar ve en çok oynadığı oyunlar açıklığa kavuştu. Uygulama tarafında zirvede YouTube yer alırken oyun tarafında is eMinecraft birinci sıraya oturdu.

Çocukların 2021 yılının eğitim ve öğretim döneminin son bulması ile dinlenmek ve eğlenmek için bol bir zamanı oldu. Yaz tatili, okul, ders ve ödevlerin olmamasından ötürü çocuklar internette yer alan çeşitli içerikleri tüketip ilgi alanına giren video oyunlarını oynayabildi ve arkadaşları ile sosyal medya uygulamaları sayesinde iletişim halinde kalabildi.

Kaspersky da 2021 yılının yaz aylarında çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının ne yönde değiştiğini keşfetmek amacıyla tümü Kaspersky Safe Kids kullanıcılarından gönüllü olarak sağlanan arama sorgularını ve popüler Android uygulamaları ile web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.

Dünyanın önde gelen güvenlik çözümlerinden biri olan Kaspersky, gönüllü kullanıcılardan toplamış olduğu verileri daha sonra bir araya getirip sundu.

Yazın Çocukların En Çok Kullandığı Uygulamalar ve Oyunlar Listesi

Çocukların 2021 yılının yazında en çok tercih ettiği uygulamalar şunlardan oluştu:

YouTube (%35,3)

WhatsApp Messenger (%14)

TikTok (%9,7)

Türkiye'de Android işletim sistemli cihaz kullanan çocuklar, en çok YouTube'da vakit geçirdi. TikTok çocuklar tarafından en çok kullanılan uygulamalar listesinde biraz gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti. Onun bir önünde ise WhatsApp Messenger yer aldı.

Çocukların en çok ilgilendiği uygulama YouTube'da çocuklar tarafından yapılan arama sorguları genellikle video oyunları ile ilgili oldu. Bu oran ise %22'ye denk geldi.

Çocukların 2021 yılının yazında en çok oynadığı video oyunları ise şunlardı:

Minecraft (25,9)

Brawl Stars (%4,9)

Roblox (%4,6)

Yaz aylarında küresel ölçekte çocukların en çok oynadığı video oyunu tıpkı diğer bütün dönemlerde olduğu gibi Minecraft oldu. Listedeki küçük bir değişiklik ise Brawl Stars ve Roblox arasında meydana geldi. Brawl Stars, küçük bir oranla önüne Roblox'un önüne geçerek çocuklar arasında en popüler video oyunu platformunu geride bırakmış oldu.

Çocukların En Sevdiği Sanatçılar ve Şarkılar Belli Oldu

Çocukların YouTube'daki tüm arama sorgularının neredeyse beşte biri (%18,4) sanatçılara ve kliplere ayrıldı. Bu yazın en popüler parçası Masked Wolf'tan Astronaut In The Ocean olurken Ariana Grande ve Lil Nas X, çocuklar arasında en ünlü sanatçılar oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması da çocuklar ve gençler arasında öne çıkan aramalardandı. Bu yılın kazananları İtalyan grup Måneskin, dünyanın en popüler genç gruplarından biri oldu.

Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, araştırmanın çocukların aynı tür içerikleri izlemeye devam ettiğini ancak ana karakterlerin değiştiğini gösterdiğini söyledi. Larkina, sözlerine şu şekilde devam etti: