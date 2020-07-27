Çocukların Siber Zorbalığa Maruz Kaldığı Nasıl Anlaşılır? Uzmanlar Açıkladı

Ebeveynler çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını birçok kez anlamıyor. Onlara rehber niteliğinde olacak bazı tavsiyeler çocukları ile ilgili önlem almalarını sağlayabilir. Öncelikle siber zorbalığın tam olarak ne olduğunun anlaşılması gerekiyor.

Siber zorbalık aslında sanılanın aksine son derece yaygın bir problem. Sosyal medya platformları eğlence ve topluluklarla iletişim kurmak için kullanılsa bile, yine de bazen zorbalık yapmak için de tercih edilebiliyor. Gençlerin yaklaşık olarak %36,5 gibi bir bölümü siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyor. Gençler, arkadaşlarla daha fazla sosyal hale gelirken aynı zamanda çok daha büyük oranda siber zorbalık yaşıyor.

Çocukların siber zorbalığa maruz kaldığı rahatlıkla anlaşılabilir!

Çocukların siber zorbalığa uğradığını anlamak için öncelikli olarak onların mevcut hesap hareketlerine bakmanız gerekiyor. Eğer mevcut hesaplarını sürekli olarak siliyor ve yeni hesaplar açıyorsa, muhtemelen birisinden kaçıyordur. İkinci olarak mesajlaşırken aşırı üzülmesi veya sinirlenmesi gibi durumlara bakabilirsiniz.

Çocuklar mesajlara çok fazla tepki veriyorsa karşıdaki mesaj gönderen kişi ona zorbalık yapıyor olabilir. Bir diğer önemli ayrıntı ise karakteristik olmayan ruhsal değişimlerdir. Eğer çocuğunuzda ani ruhsal değişimler oluyorsa, siber zorbalığa uğrama ihtimali yüksektir.

Son olarak kendisini daha fazla yalnızlığa itiyorsa ve arkadaşları ile sosyalleşmekten kaçırıyorsa siber zorbalık ihtimalini düşünebilirsiniz. Tüm bu detaylar çocuklarınızın siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını gösterir. Sizce siber zorbalık karşısında neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.