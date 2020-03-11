Corona Virüsü Türkiye'de: İlk Vaka Tespit Edildi! İşte Resmi Açıklama #Corona

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada yeni tip Corona virüsünün Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

Türkiye'de ilk Corona Virüsü Vakası Görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyayla ilişkimizi tümden kesebilseydik şu anda karşınızda olmazdım. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun görülmemiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Virüs bulaşmışsa bu sınırlıdır. Risk söylediğim gibi somut, tedbirler ise basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Karantina altına alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez."

Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri paylaşıyoruz.



📍ANKARA https://t.co/3bQMbds4al — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2020

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.