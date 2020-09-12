Bu Hastalığı Taşıyanlar COVID-19 Aşısı Yaptıramayacak

Geçtiğimiz ay Rusya tarafından duyurulan ve Faz-3 çalışmalarıyla merak uyandıran COVID-19 aşısı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Rus bağışıklık uzmanı COVID-19 aşısının bazı hastalıklara karşı yan etki yaratabileceğini söylüyor. Kimler COVID-19 aşısı yaptıramayacak?

Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov geçtiğimiz gün verdiği röportajda Rus COVID-19 aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarının devam ettiğini ve yan etkilere karşı araştırma yaptıklarını söyleyen Dr. Jemçugov, COVID-19 aşısının bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Hangi hastalığa sahip olanlar Koronavirüs aşısı yaptıramayacak?

Bağışıklık uzmanı "Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar COVID-19 aşısı ile çökelme yaşatabilir. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor; bir yandan aşı zorunluluğu var, diğer yandan da bu aşının yapılmaması gerekiyor. Her şekilde son kararı, hastanın tedavi gördüğü doktor verecek" şeklinde konuştu.

Türkiye Koronavirüs aşı çalışmaları

Ayrıca geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Koronavirüs aşısı için tarih paylaştı. Bakan Koca "Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var. Faz bir çalışmasına kadar gelmiş oldu. Önümüzdeki haftalar faz bir çalışması başlayabilir. Aşının ortaya çıkması sanıyorum 2021'in Nisan-Mayıs-Haziran aylarında olabilir" diyor.

11 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu

Geçtiğimiz 24 saat içerisinde vaka sayıları artış göstermeye devam ediyorken 112.213 test yapıldığı ve 1.671 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Ayrıca 11 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosuna göre 56 kişi hayatını kaybetti ve 1.117 kişi iyileşti.