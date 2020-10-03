COVID-19 Aşısı Yaptıranlar Hangi Semptomları Gösterdi?

Gönüllü olarak COVID-19 aşı yaptıranlar hangi semptomları gösteriyor? Moderna ve Pfizer’in COVID-19 aşısı yaptıranlar yüksek ateş, vücut ve baş ağrıları, yorgunluk gibi bazı sonuçlarla karşı karşıya kaldılar.

Moderna’nın COVID-19 aşı testine kayıt olan bir vatandaş gece yarısı titreme ve ateşle uyandı. Pfizer’in adayını test eden başka bir koronavirüs aşı gönüllüsü, benzer şekilde titreme ile uyandı ancak aşının ikinci dozu aldıktan sonra bir dişini kıracak kadar başının ağrıdığını söyledi.

COVID-19 aşısı yaptıranlar anlattı: yüksek ateş, yorgunluk ve baş ağrısı

Yüksek ateş, vücut ağrıları ve bitkinlik, önde gelen koronavirüs aşı denemelerinden sonra hissedilen semptomlardan sadece birkaçı. Semptomlar aşı olunan gün rahatsız edici ve yoğun yaşanmış olsa da, genellikle bir gün sonra daha hafif hissedilmeye devam ediyor.

Moderna aşısını yaptıran iki gönüllü benzer yan etkiler bildiriyorken, Pfizer denemesindeki bir katılımcı beklediğinden daha şiddetli semptomlar yaşadığını söyledi. Ancak uzmanlara göre Koronavirüs aşısı bazı kişilerde kısa süreli ağrı ve rahatsızlığa neden olan ilk aşı olmayacak.

Pfizer sözcüsü Jerica Pitts, "Aşı adayımızın güvenliği ve tolere edilebilirliği, Pfizer yetkili personeli ve bağımsız harici veri izleme komitesi olan DMC tarafından sürekli olarak izleniyor. Şu ana kadar görülen tüm semptomlar düşündüğümüz şekilde ilerleriyor" ifadelerini kullandı.

COVID-19 aşısı ne zaman duyurulacak?

Dünya çapında en az 41 Koronavirüs aşısı insan denemelerinde ancak yalnızca dört ABD destekli aday üçüncü faza geçmeyi başardı: Moderna, Pfizer, AstraZeneca ve Johnson&Johnson. Sağlık yetkilileri, yıl sonuna kadar en az bir güvenli ve etkili aşıya sahip olmayı bekliyor.

Hala deneysel olmakla birlikte, mRNA aşıları potansiyel olarak daha hızlı geliştirme ve üretim süreleri sunuyor. Bu durum ise dünya çapında 1 milyondan fazla ölüme yol açan küresel salgın için büyük bir çözüm yolu olabilir.