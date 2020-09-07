COVID-19'a Yakalanan Çocuklarda Ölümcül Sendrom Keşfedildi

Koronavirüs kaptıktan ve yendikten sonra vücudun sağlığını ve gücünü geri kazanması için dinlenmeye ihtiyacı var. Ne yazık ki koronavirüse yakalanan bazı çocuklar virüsü atlatsa bile yeni bir ölümcül sendromla karşı karşıya kalabiliyor.

Çocuklarda multisistem enflamatuar sendrom adı verilen gizemli, yeni bir hastalık (MIS-C), bu yılın başlarında ilk kez keşfedildiğinden bu yana dünya çapında yüzlerce çocuğu etkiledi. COVID-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen bu sendrom, hafif Koronavirüs enfeksiyonlarıdan sonra bile çocuklarda ölümcül olabiliyor.

Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden neonatolog Alvaro Moreira, "Çocukların MIS-C'ye yakalanması için COVID-19'un solunum semptomlarını göstermesine gerek yok ve bu korkutucu" diyor. Koronavirüse yakalanan çocuklarda görülen bu ölümcül sendrom; kalp, akciğer, böbrek gibi vücudun birçok yerinde şiddetli iltihaplanmaya sebep oluyor.

COVID-19'u atlatan çocuklarda bu ölümcül sendroma dikkat

Dr. Moreira "Birden fazla organ sistemini etkilediği için ölümcül olabilir" diyorken MIS-C sendromunun anlaşılmasının zor olduğunu ekledi. Vücudun herhangi bir bölgesinde iltihaplanmaya yol açan yeni ölümcül sendrom, şimdiye kadar tespit edilen 662 çocuk vakasından yüzde 71'nin yoğun bakıma alınmasına ve 11'inin ölmesine sebep oldu.

MIS-C sendromunda erken teşhis hayat kurtarabilir

MIS-C'den şüphelenilen nadir durumlarda, erken tıbbi yardım çocukların hayatlarını kurtarabilecek çok önemli. Doktorlar "Çocuklar tipik olarak COVID-19 enfeksiyonundan üç ila dört hafta sonra MIS-C'nin semptomlarını gösterecek ve çoğu fiziksel dayanıklılık yetmezliğine doğru ilerleyecek" şeklinde uyarıda bulunuyor.