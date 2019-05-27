Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uber'in Korsan Taksiden Farkı Yok

Geçtiğimiz yıl ülkemizde sarı taksi ve Uber şoförleri arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Bunun üzerine Uber'e karşı sarı taksicilerin yanında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uber konusu bizim için bitmiştir" şeklinde konuşmuştu.

İstanbul'da esnaf ve zanaatkarların katıldığı bir iftar programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Uber'i gündemine aldı. Ülkemizdeki XL araç sınıfını geri çeken ve Türkiye'deki yasaklarla uğraşan Uber yönetimi, hükümet ile anlaşma sağlamaya çalışıyor olsa da Uber'in ülkemizde yasal bir şekilde yer alması şimdilik oldukça zor görünüyor.

"Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten farkı yok." açıklamasıyla dikkat çeken Erdoğan, bu sistem için gerekli düzenlemelerin geçtiğimiz yıl içerisinde yapıldığını hatırlattı. Ülkemizde sarı taksilerin ve İstanbul'da ise iTaksi sisteminin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Uber taksiciler kuruluşunun şahsına ben randevu vermedim, hala da vermiyorum" ifadesini kullandı.

Uber'in Türkiye Geleceği Parlak Değil

Ülkemizde hizmete başladığı günden bu yana tartışılır bir konu haline gelen Uber için zorlu günlerin devam ettiğini söylersek yanlış olmayacaktır. Özellikle Uber sürücülerini çok daha kötü günler bekliyorken, Uber için yenilik yapılması da gündemde değil gibi gözüküyor. Bakalım bu açıklamalar sonrasında Uber tarafından yeni kararlar alınacak mı, hep birlikte göreceğiz.